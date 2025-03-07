7 речей, які категорично не можна кидати в машинку

Пральна машина – це чудовий помічник у побуті. Але, як виявилося, не всі речі можна прати в ній. Експерти назвали 7 предметів, які можуть не лише зіпсуватися, а й пошкодити саму машинку.

Тканини, які не переживуть машинного прання

Якщо хочете, щоб ваша пральна машина прослужила кілька років, ніколи не періть в ній такі речі.

Дуже ніжні тканини: замша, шкіра, гума, вініл, шовк, оксамит, вовна, тафта, а також речі з бісером або блискітками. Вони можуть втратити форму, колір або пошкодитися. А ще вони можуть стати причиною поломки. Бісер чи навіть звичайні ґудзики можуть заблокувати злив води на випускному клапані та вивести з ладу пралку.

Тканини з легкозаймистими речовинами: ганчірки, забруднені моторною оливою або розчинником фарби. Висока температура під час прання може спричинити вибух.

Тканини батик: вони часто линяють, тому їх краще прати вручну в холодній воді.

Подушки з ефектом пам’яті: вони можуть деформуватися від машинного прання. Краще чистити їх точково.

Килими: більшість килимів не призначені для машинного прання. Виняток – спеціальні килимки, що миються. І відповідно лише невеликі, щоб не перевантажити пралку.

Занадто багато речей: перевантаження машинки може призвести до її поломки.

Занадто багато мийного засобу: це може пошкодити як машинку, так і одяг.

Як зберегти машинку та речі

“Пам’ятайте, що догляд за речами залежить від матеріалу та рекомендацій виробника. Завжди читайте етикетки на одязі та використовуйте правильний режим прання”, – радять експерти.

“Якщо ви не впевнені, чи можна прати річ у машинці, краще скористатися ручним пранням або звернутися до хімчистки”, – додають фахівці. А якщо ризикуєте будьте готові до поломки. Лише обережно ставлення відповідно до рекомендацій виробника подовжить життя вашої пралки.