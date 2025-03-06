В Минэкономики предупредили о задержке некоторых выплат минимум на месяц: кому придется подождать денег?

В Украине иногда случаются задержки с некоторыми выплатами, финансируемыми из государственного бюджета. Также иногда задержка выплат связана не с нехваткой бюджета, а с рядом других факторов. К примеру, пенсии могут задерживать, если их доставляет пенсионерам Укрпочта. А некоторые социальные выплаты могут поступить позже из-за сбоев в программном обеспечении. Собственно, так случилось и на этот раз. Украинцам задерживают выплаты, которые они заработали, покупая продукты в рамках программы «Национальный кэшбек».

Что известно?

В Министерстве экономики заявили, что в настоящее время людям должны более 700 миллионов гривен. Эта сумма накопилась за декабрь и январь. Людям должны были приходить деньги 20 числа каждого месяца, однако до сих пор ничего не поступало. Только за декабрь выплаты не получили более трех миллионов украинцев.

В правительстве говорят, что проблема не с финансированием. Все деньги выделены в полном объеме. Трудности в операционных системах. Именно они дают сбой и поэтому средства не поступают вовремя на счета. В Кабинете Министров Украины заявили, что пока не могут назвать точную дату, когда люди получат свои деньги. Говорят, что как только эта дата будет известна, об этом напишут на официальном сайте Кабмина.

В то же время, в Правительстве поблагодарили украинцев за то, что они так активно участвуют в этой программе, и поддерживают отечественных производителей.

«Благодарю всех, кто покупает украинское и участвует в нашей программе! Мы прилагаем усилия для того, чтобы выплаты поступили как можно быстрее», — заявили в Правительстве.

Напомним, что «Национальный кэшбек» – это программа, которая действует с 31 декабря 2024 года. Ее цель – поддержка отечественных производителей. Все украинцы, покупающие украинские товары, могут получить обратно 10% от их стоимости. Чтобы принять участие в программе, нужно всего лишь открыть себе специальную банковскую карту и ею рассчитываться в магазинах.