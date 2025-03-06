У Мінекономіки попередили про затримку деяких виплат мінімум на місяць: кому доведеться почекати на гроші?

В Україні інколи трапляються затримки з деякими виплатами, які фінансуються з державного бюджету. Також, деколи затримка виплат пов’язана не з браком бюджету, а з низкою інших факторів. Наприклад, пенсії можуть затримувати, якщо їх доставляє пенсіонерам Укрпошта. А деякі соціальні виплати можуть поступити пізніше через збої у програмному забезпеченні. Власне так трапилося й на цей раз. Українцям затримують виплати, які вони заробили купуючи продукти в рамках програми «Національний кешбек».

Що наразі відомо?

У Міністерстві економіки заявили, що наразі людям винні понад 700 мільйонів гривень. Ця сума накопичилась за грудень та січень. Людям повинні були приходити гроші 20 числа кожного місяця, однак до сьогодні нічого не поступало. Лише за грудень, виплати не отримало понад три мільйони українців.

В Уряді кажуть, що проблема не з фінансуванням. Всі гроші виділено у повному обсязі. Проблеми в операційних системах. Саме вони дають збій й через це кошти не поступають вчасно на рахунки. В Кабінеті Міністрів України заявили, що поки не можуть назвати точну дату, коли люди отримають свої кошти. Кажуть, що як тільки ця дата буде відома, то про це напишуть на офіційному сайті Кабміну.

Водночас в Уряді подякували українцям за те, що вони так активно беруть участь у цій програмі, та підтримують вітчизняних виробників.

«Дякую всім, хто купує українське та бере участь у нашій програмі! Ми докладаємо зусиль для того, щоб виплати надійшли якнайшвидше», – заявили в Уряді.

Нагадаємо, що «Національний кешбек» — це програма, яка діє з 31 грудня 2024 року. Її мета — підтримка вітчизняних виробників. Всі українці, які купують українські товари, можуть отримати назад 10% від їх вартості. Щоб взяти участь у програмі, потрібно всього лиш відкрити собі спеціальну банківську картку й нею розраховуватись в магазинах.