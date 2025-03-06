Теплo в Україну завітало ненадовго: коли може повернутись “глибокий мінус”

Стрімке потепління застало українців зненацька, змусивши їх всього за кілька днів змінити пуховики на легкі плащі. Однак рекордна для початку березня температура протримається на території України недовго. Тож ховати теплі шапки та пальта поки що зарано.

Якою буде погода в Україні протягом наступного тижня?

У більшості регіонів країни почало стрімко теплішати 4-5 березня. І хоч нічна температура станом на сьогодні зберігається на рівні +1…+2 градусів, вдень повітря прогрівається аж до +14…+16. Це раптове тепло наразі доволі підступне через різкі перепади між нічною та денною температурами. Та все одно українці зраділи раптовому покращенню погоди, вочевидь втомившись від затяжної зими.

На радість усім любителям тепла синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що протягом наступного тижня середньодобова температура в Україні суттєво не знизиться. А на півдні та в центральній частині країни стовпчики термометрів вдень подекуди сягатимуть аж +18 градусів. Ба більше, майже в усіх областях буде сонячно, а про дощі найближчим часом взагалі можна забути, як і про потужні пориви вітру, що спостерігалися на всій території країни ще на початку тижня.

Щоправда у найближчі вихідні денна температура таки знизиться до +10…+12 градусів. Але це навіть складно назвати похолоданням, просто надворі трохи посвіжішає. А вже в понеділок знову стане спекотно, як у травні.

Коли в Україну повернуться морози?

Незвично тепла для першої половини березня погода не тільки радує, а й насторожує і не дарма. Вже за тиждень, а саме 14-15 березня, тепла погода залишиться в минулому. Синоптики поки не наважуються давати точний прогноз на другу половину березня. Однак цілком можливо що нічна температура знову “впаде в глибокий мінус”. Тож українцям порадили не поспішати із сезонною зміною гардеробу та мати під рукою теплі куртки і шапки.