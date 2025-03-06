Украинцам разово выплатят по 20 000 гривен: куда подавать заявку?

В который раз в Украине анонсируют социальную помощь для уязвимой категории населения. На этот раз речь идет о лицах с инвалидностью, а также о семьях, где воспитываются дети с инвалидностью. Таким семьям выплатят единовременную помощь. Ее размер может достигать 20 000 гривен. Однако есть целый ряд нюансов. В первую очередь – это геолокация помощи. На выплату могут претендовать только жители Кривого Рога. Инициируют данную помощь местные власти, а подавать заявки можно в Управление социальной защиты населения.

Кто и на какую сумму претендует?

Каждая семья может получить разные суммы средств. Размер выплаты зависит от ряда факторов, например:

Дети, у которых есть инвалидность, могут получить 10 000 гривен. Дети, болеющие инсулинозависимым диабетом могут получить по 11 338 гривен. Дети, которые должны постоянно находиться в подгузниках могут получить по 20 000 гривен. Все совершеннолетние, обладающие инвалидностью, могут получить по 10 000 гривен.

Группа инвалидности при этом не имеет значения. Также из бюджета выделили средства на обустройство пандусов, так что вскоре это будут реализовать по всему городу.

Как подать заявку?

Если вы проживаете в Кривом Роге и отвечаете вышеуказанным критериям, то можете подавать заявку в Управление социальной защиты населения.

К заявлению следует добавить следующий список документов:

Паспорт гражданина Украины, а если речь идет о маленьких детях, то следует взять с собой свидетельство о рождении. Документ, подтверждающий наличие инвалидности. Дополнительные документы, например пенсионное удостоверение.

Также могут требовать справку о доходах, так что если есть возможность сделать ее, лучше тоже позаботиться об этом раньше времени.

Людям рекомендуют лично прийти в органы социальной защиты и уточнить полный список документов, чтобы подать заявку за один визит.