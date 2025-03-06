Українцям разово виплатять по 20 000 гривень: куди подавати заявку?
Вкотре в Україні анонсують соціальну допомогу для вразливої категорії населення. Цього разу мова про осіб з інвалідністю, а також сімʼї, де виховуються діти з інвалідністю. Таким родинам виплатять одноразову допомогу. Її розмір може сягати 20 000 гривень. Проте є ціла низка нюансів. В першу чергу — це геолокація допомоги. На виплату можуть претендувати лише мешканці Кривого Рогу. Ініціює дану допомогу місцева влада, а подавати заявки можна до Управління соціального захисту населення.
Хто та на яку суму претендує?
Кожна родина може отримати різні суми коштів. Розмір виплати залежить від низки факторів, наприклад:
- Діти у яких є інвалідність можуть отримати 10 000 гривень.
- Діти, які хворіють на інсулінозалежний діабет можуть отримати по 11 338 гривень.
- Діти, які повинні постійно перебувати у підгузках, можуть отримати по 20 000 гривень.
- Всі повнолітні, які мають інвалідність, можуть отримати по 10 000 гривень.
Група інвалідності при цьому значення немає. Також з бюджету виділили кошти на облаштування пандусів, тож невдовзі це реалізуватимуть по всьому місту.
Як подати заявку?
Якщо ви проживаєте у Кривому Розі та відповідаєте вищевказаним критеріям, то можете подавати заявку до Управління соціального захисту населення.
До заяви слід додати наступний перелік документів:
- Паспорт громадянина України, а якщо мова про малих дітей, то варто взяти з собою свідоцтво про народження.
- Документ, який підтверджує наявність інвалідності.
- Додаткові документи, наприклад, пенсійне посвідчення.
Також можуть вимагати довідку про доходи, тож якщо є можливість зробити її, краще теж подбати про це завчасно.
Людям рекомендують особисто прийти в органи соціального захисту та уточнити повний перелік документів, щоб подати заявку за один візит.
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