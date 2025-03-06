Українцям разово виплатять по 20 000 гривень: куди подавати заявку?

Вкотре в Україні анонсують соціальну допомогу для вразливої категорії населення. Цього разу мова про осіб з інвалідністю, а також сімʼї, де виховуються діти з інвалідністю. Таким родинам виплатять одноразову допомогу. Її розмір може сягати 20 000 гривень. Проте є ціла низка нюансів. В першу чергу — це геолокація допомоги. На виплату можуть претендувати лише мешканці Кривого Рогу. Ініціює дану допомогу місцева влада, а подавати заявки можна до Управління соціального захисту населення.

Хто та на яку суму претендує?

Кожна родина може отримати різні суми коштів. Розмір виплати залежить від низки факторів, наприклад:

Діти у яких є інвалідність можуть отримати 10 000 гривень. Діти, які хворіють на інсулінозалежний діабет можуть отримати по 11 338 гривень. Діти, які повинні постійно перебувати у підгузках, можуть отримати по 20 000 гривень. Всі повнолітні, які мають інвалідність, можуть отримати по 10 000 гривень.

Група інвалідності при цьому значення немає. Також з бюджету виділили кошти на облаштування пандусів, тож невдовзі це реалізуватимуть по всьому місту.

Як подати заявку?

Якщо ви проживаєте у Кривому Розі та відповідаєте вищевказаним критеріям, то можете подавати заявку до Управління соціального захисту населення.

До заяви слід додати наступний перелік документів:

Паспорт громадянина України, а якщо мова про малих дітей, то варто взяти з собою свідоцтво про народження. Документ, який підтверджує наявність інвалідності. Додаткові документи, наприклад, пенсійне посвідчення.

Також можуть вимагати довідку про доходи, тож якщо є можливість зробити її, краще теж подбати про це завчасно.

Людям рекомендують особисто прийти в органи соціального захисту та уточнити повний перелік документів, щоб подати заявку за один візит.