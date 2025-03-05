Стало известно, отменили ли в Украине празднование 8 марта

06Традиционно в марте мир отмечает Международный женский день. Приходится он на 8 марта и празднуют его и в Украине. Если углубиться в историю этого праздника, становится известно, что он международный, посвященный женщинам, женской солидарности и их борьбе за равноправие. Впервые 8 марта начали праздновать еще в начале XX века. Официально Международный женский день начали праздновать в 1977 году после того, как эту дату избрали в ООН. С тех пор как началась война, в Украине продолжается много дискуссий по поводу празднования «женского дня» именно в эту дату. Есть много мнений, что это «советское наследие», от которого нужно избавляться. Так избавилась ли украинская власть этого праздника?

Пока что 8 марта остается государственным праздником

В 2023 году Верховная Рада Украины внесла законопроект об отмене празднования 8 марта. Депутаты предлагали перенести празднование женского дня на другую дату. Рассматривали даже вариант 25 февраля и предлагали ввести в эту дату День украинской женщины. Однако пока законопроект так и не подписан, а значит, все остается на своих местах. 8 марта в 2025 году считается государственным праздником. В этом году этот день приходится на субботу, а значит, желающие смогут его отпраздновать. Если бы не было войны, то, вероятно, выходной перенесли бы на понедельник, но в связи с наличием военного положения все государственные выходные отменены.

Украинцы за то, чтобы праздновать 8 марта и в последующие годы

Из-за того, что праздник международный в Украине все же предлагают не переносить его на другую дату. Некоторые говорят, что стоит немного переосмыслить этот праздник и больше подчеркивать, что в Украине это именно день украинской женщины.

«В контексте войны этот день приобретает еще большее значение, ведь украинки демонстрируют невероятную силу духа – от воспитания детей в сложных условиях до службы в ВСУ», — пишут в соцсетях.

Поэтому есть большая вероятность, что украинцы и дальше будут праздновать 8 марта, однако уже без каких-либо параллелей с советщиной.