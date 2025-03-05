Стало відомо, чи скасували в Україні святкування 8 березня

06Традиційно у березні світ святкує Міжнародний жіночий день. Припадає він на 8 березня й святкують його й в Україні. Якщо заглибитись у історію цього свята, то стає відомо, що воно міжнародне, присвячене жінкам, жіночій солідарності та їхній боротьбі за рівноправʼя. Вперше 8 березня почали святкувати ще на початку ХХ століття. Офіційно Міжнародний жіночий день почали святкувати у 1977 році, після того, як цю дату обрали в ООН. Відколи почалась війна, в Україні триває багато дискусій щодо святкування «жіночого дня» саме у цю дату. Є багато думок, що це «радянська спадщина» від якої потрібно позбуватися. То чи позбулася українська влада цього свята?

Поки що 8 березня залишається державним святом

У 2023 році Верховна Рада України внесла законопроєкт про скасування святкування 8 березня. Депутати пропонували перенести святкування жіночого дня на іншу дату. Розглядали навіть варіант 25 лютого й пропонували запровадити у цю дату День української жінки. Проте наразі законопроєкт так і не підписано, а отже все залишається на своїх місцях. 8 березня у 2025 році ще вважається державним святом. Цьогоріч цей день припадає на суботу, а отже охочі матимуть змогу його відсвяткувати. Якби не було війни, то ймовірно вихідний перенесли б на понеділок, але у звʼязку з наявністю воєнного стану всі державні вихідні скасовані.

Українці за те, щоб святкувати 8 березня й у наступні роки

Через те, що свято є міжнародним в Україні все ж таки пропонують не переносити його на іншу дату. Дехто каже, що варто трохи переосмислити це свято та більше наголошувати на тому, що в Україні це саме день української жінки.

«У контексті війни цей день набуває ще більшого значення, адже українки демонструють неймовірну силу духу – від виховання дітей у складних умовах до служби в ЗСУ», – пишуть у соцмережах.

Тож є велика ймовірність, що українці й надалі святкуватимуть 8 березня, однак вже без будь-яких паралелей з радянщиною.