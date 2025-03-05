Касается владельцев старых котлов, колонок и плит: в Нафтогазе озвучили предупреждение

Если в вашем доме есть старый газовый котел, который больше не работает, важно знать, как правильно его утилизировать. Компания «Нафтогаз Украины» подчеркивает необходимость безопасного избавления от неисправных газовых приборов, таких как котлы, колонки и плиты.

Почему опасно выбрасывать котел на свалку

Ни в коем случае нельзя выбрасывать сломанный газовый котел на помойку. «Нафтогаз» предупреждает, что это представляет угрозу не только для окружающей среды, но и для людей, которые находятся рядом. Остатки газа, коррозионные материалы и другие компоненты котла могут нанести вред природе и здоровью людей. Чтобы безопасно избавиться от старого газового прибора, необходимо выполнить несколько шагов.

Как правильно утилизировать?

Чтобы избежать проблем, для утилизации старого котла, действуйте так.

Демонтаж. Вызовите специалистов, которые перекроют подачу газа и отсоединят прибор. Это обеспечит безопасность процесса и предотвратит утечку газа.

Вторичное использование. Некоторые детали котла, например, теплообменники или металлические корпуса, можно использовать повторно или продать. Это поможет уменьшить количество отходов и компенсировать часть расходов на новый прибор.

Утилизация. Обратитесь в специализированные компании, которые занимаются утилизацией бытовой техники. Они имеют необходимое оборудование и знания, чтобы безопасно переработать котел.

Безопасность. Воздержитесь от самостоятельного разбора котла, поскольку в нем могут остаться опасные газовые смеси. Это может привести к отравлению или взрыву.

«Правильная утилизация газовых приборов – это залог вашей безопасности и сохранения окружающей среды. Не пренебрегайте правилами, чтобы избежать неприятных последствий», – отмечает „Нафтогаз“.

Напомним, что уже с июня этого года или со стартом отопительного сезона 2025-2026 в Украине вырастет стоимость природного газа. Эксперты предполагают, что цена вырастет на 50%. Однако в перспективе цена одного кубометра газа составит 18 гривен.