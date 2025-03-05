Стосується власників старих котлів, колонок і плит: у Нафтогазі озвучили попередження

Якщо у вашому домі є старий газовий котел, який більше не працює, важливо знати, як правильно його утилізувати. Компанія “Нафтогаз України” наголошує на необхідності безпечного позбавлення від несправних газових приладів, таких як котли, колонки та плити.

Чому небезпечно викидати котел на смітник

У жодному разі не можна викидати зламаний газовий котел на смітник. “Нафтогаз” попереджає, що це становить загрозу не лише для довкілля, але й для людей, які знаходяться поруч. Залишки газу, корозійні матеріали та інші компоненти котла можуть завдати шкоди природі та здоров’ю людей. Щоб безпечно позбутися старого газового приладу, необхідно виконати кілька кроків.

Як правильно утилізувати?

Щоб уникнути проблем, для утилізації старого котла, дійте так.

Демонтаж. Викличте фахівців, які перекриють подачу газу та від’єднають прилад. Це забезпечить безпеку процесу та запобіжить витоку газу.

Вторинне використання. Деякі деталі котла, наприклад, теплообмінники або металеві корпуси, можна використати повторно або продати. Це допоможе зменшити кількість відходів та компенсувати частину витрат на новий прилад.

Утилізація. Зверніться до спеціалізованих компаній, які займаються утилізацією побутової техніки. Вони мають необхідне обладнання та знання, щоб безпечно переробити котел.

Безпека. Утримайтеся від самостійного розбору котла, оскільки в ньому можуть залишитися небезпечні газові суміші. Це може призвести до отруєння або вибуху.

“Правильна утилізація газових приладів – це запорука вашої безпеки та збереження довкілля. Не нехтуйте правилами, щоб уникнути неприємних наслідків”, – наголошує “Нафтогаз”.

Нагадаємо, що вже з червня цього року або зі стартом опалювального сезону 2025-2026 в Україні зросте вартість природного газу. Експерти припускають, що ціна зросте на 50%. Однак в перспективі ціна одного кубометра газу складе 18 гривень.