«Нафтогаз» назвал условия, при которых компания может вернуть средства потребителю

Газоснабжающая компания «Нафтогаз» предоставляет возможность возврата средств, уплаченных за газ, в случаях, когда клиент ошибочно перечислил лишнюю сумму или неправильно указал реквизиты. Это право закреплено за потребителями, и компания имеет четкий алгоритм действий для таких ситуаций.

В компании отмечают, что каждый клиент имеет право на возврат средств, если оплата была осуществлена по ошибке. Для этого нужно следовать инструкциям, которые «Нафтогаз» обнародовал на своих информационных платформах. «Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда случайно внес неправильную сумму или перепутал реквизиты. Иногда такие ошибки случаются даже с самыми внимательными. Если вы случайно ошиблись в оплате за газ – не волнуйтесь. Это можно быстро исправить», – отмечают в компании.

Что нужно сделать для возврата средств

Чтобы вернуть деньги, нужно:

Написать заявление на имя компании, где описать ситуацию, указать дату и подписать.

Подготовить документы: паспорт гражданина; копию идентификационного кода; платежные документы (квитанция, чек, банковская выписка).

Указать номер телефона и адрес электронной почты.

Документы и заявление нужно отправить:

на электронную почту;

или по почте по адресу: г. Кропивницкий, индекс 25009, ул. Соборная, 1А, ООО «ГК „Нафтогаз Украины“.

«Нафтогаз» напоминает, что для точного учета потребленного газа необходимо регулярно проверять счетчики. В марте тарифы на электроэнергию и газ останутся неизменными.

Ранее эксперты предполагали, что уже с мая/июня этого года в Украине пересмотреть тарифы на электроэнергию и голубое топливо. Причина – атаки российских оккупантов и электрическую и газовую инфраструктуру. Вероятно тарифы вырастут примерно на 50%. Правительство объясняет это необходимостью инвестировать в восстановление.

В то же время в начале марта Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время стоимость тарифов пересматривать не будет. Однако мораторий на тарифы на газ действуют только до завершения военного положения. Если дело дойдет до завершения войны, то уже с 9 мая военное положение продолжать не будут. После цены на газ и тепло повысят.