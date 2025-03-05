«Нафтогаз» назвав умови, за яких компанія може повернути кошти споживачеві

Газопостачальна компанія “Нафтогаз” надає можливість повернення коштів, сплачених за газ, у випадках, коли клієнт помилково перерахував зайву суму або неправильно вказав реквізити. Це право закріплено за споживачами, і компанія має чіткий алгоритм дій для таких ситуацій.

У компанії наголошують, що кожен клієнт має право на повернення коштів, якщо оплата була здійснена помилково. Для цього потрібно дотримуватися інструкцій, які “Нафтогаз” оприлюднив на своїх інформаційних платформах. “Кожен з нас стикався з ситуацією, коли випадково вніс неправильну суму або переплутав реквізити. Іноді такі помилки трапляються навіть з найуважнішими. Якщо ви випадково помилилися в оплаті за газ – не хвилюйтеся. Це можна швидко виправити”, – зазначають у компанії.

Що потрібно зробити для повернення коштів

Щоб повернути гроші, потрібно:

Написати заяву на ім’я компанії, де описати ситуацію, вказати дату та підписати.

Підготувати документи: паспорт громадянина; копію ідентифікаційного коду; платіжні документи (квитанція, чек, банківська виписка).

Вказати номер телефону та адресу електронної пошти.

Документи та заяву потрібно надіслати:

на електронну пошту;

або поштою на адресу: м. Кропивницький, індекс 25009, вул. Соборна, 1А, ТОВ “ГК “Нафтогаз України”.

“Нафтогаз” нагадує, що для точного обліку спожитого газу необхідно регулярно перевіряти лічильники. У березні тарифи на електроенергію та газ залишаться незмінними.

Раніше експерти припускали що вже з травня/червня цього року в Україні переглянути тарифи на електроенергію та блакитне паливо. Причина — атаки російських окупантів та електричну та газову інфраструктуру. Ймовірно тарифи зростуть приблизно на 50%. Уряд пояснює це необхідністю інвестувати в відновлення.

Водночас на початку березня Денис Шмигаль повідомив, що найближчим часом вартість тарифів переглядати не буде. Однак мораторій на тарифи на газ діють лише до завершення воєнного стану. Якщо справа дійде до завершення війни, то вже з 9 травня воєнний стан продовжувати не будуть. Після ціни на газ та тепло підвищать.