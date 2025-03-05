У украинцев могут конфисковывать некоторые доллары: названы причины
Когда вы идете обменивать доллары, есть риск, что ваши деньги могут забрать. Это не всегда означает, что они фальшивые. Иногда работники банков или обменников обязаны отправить купюры на проверку в Национальный банк Украины (НБУ).
Почему забирают доллары: когда деньги идут на проверку
Чаще всего доллары забирают, если есть подозрение, что они поддельные. Если работник банка сомневается в их подлинности, он отправляет деньги на бесплатную проверку в НБУ.
«Если доллары оказываются фальшивыми, их забирают без возврата денег. Об этом сообщают полиции, которая начинает расследование», – говорят в Нацбанке
Но если доллары настоящие, НБУ возвращает их стоимость. Деньги перечисляют в банк, где их сдавали, а потом вам.
Иногда доллары забирают, если они выглядят подозрительно, но точно сказать нельзя. Это может быть, если:
- купюра заламинирована;
- она разорвана на куски, но сохранилось больше половины;
- она повреждена во время войны или другой чрезвычайной ситуации.
После проверки НБУ решает, можно ли использовать эти доллары.
Какие доллары не примут?
Банки и обменники имеют право отказать в обмене долларов, которые не соответствуют правилам НБУ. Это касается купюр, которые испортились из-за неправильного хранения или использования.
Также нельзя обменять доллары, которые намеренно повредили, чтобы сделать что-то незаконное. Конечно, не примут деньги с надписями «к обмену», «сувенир» и тому подобное.
Важно: банки не имеют права отказывать в обмене старых долларов, например, 2003 года выпуска. За это их могут оштрафовать. Обменники не могут устанавливать ограничения по году выпуска долларов.
Напомним, украинцы массово жалуются на качество самих банкнот. Кое-где банки дают сильно изношенные доллары, а через несколько недель в том же отделении отказывают принимать те же деньги. Причина – трудности с доставкой долларов из-за войны Раньше наличные доставляли самолетами, теперь приходится делать это автотранспортом.
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