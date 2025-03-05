В українців можуть конфіскувати деякі долари: названо причини

Коли ви йдете обмінювати долари, є ризик, що ваші гроші можуть забрати. Це не завжди означає, що вони фальшиві. Іноді працівники банків чи обмінників зобов’язані відправити купюри на перевірку в Національний банк України (НБУ).

Чому забирають долари: коли гроші йдуть на перевірку

Найчастіше долари забирають, якщо є підозра, що вони підроблені. Якщо працівник банку сумнівається в їх справжності, він відправляє гроші на безкоштовну перевірку в НБУ.

“Якщо долари виявляються фальшивими, їх забирають без повернення грошей. Про це повідомляють поліцію, яка починає розслідування”, — кажуть в Нацбанку

Але якщо долари справжні, НБУ повертає їх вартість. Гроші перераховують у банк, де їх здавали, а потім вам.

Інколи долари забирають, якщо вони виглядають підозріло, але точно сказати не можна. Це може бути, якщо:

купюра заламінована;

вона розірвана на шматки, але збереглося більше половини;

вона пошкоджена під час війни чи іншої надзвичайної ситуації.

Після перевірки НБУ вирішує, чи можна використовувати ці долари.

Які долари не приймуть?

Банки та обмінники мають право відмовити в обміні доларів, які не відповідають правилам НБУ. Це стосується купюр, які зіпсувалися через неправильне зберігання або використання.

Також не можна обміняти долари, які навмисно пошкодили, щоб зробити щось незаконне. Звичайно, не приймуть гроші з написами “до обміну”, “сувенір” тощо.

Важливо: банки не мають права відмовляти в обміні старих доларів, наприклад, 2003 року випуску. За це їх можуть оштрафувати. Обмінники не можуть встановлювати обмеження за роком випуску доларів.

Нагадаємо, українці масово скаржаться на якість самих банкнот. Подекуди банки дають сильно зношені долари, а через кілька тижнів в тому ж відділенні відмовляють приймати ті ж гроші. Причина — труднощі з доставкою доларів через війну Раніше готівку доставляли літаками, тепер доводить робити це автотранспортом.