ПриватБанк зобов’язує всіх клієнтів надати своє фото: що буде в разі відмови

ПриватБанк обслуговує левову частку українців. Завжди компанія, яка має велику кількість клієнтів частіше потрапляє у різноманітні дискусії і обговорення. От й наразі навколо ПриватБанку розгорівся повноцінний скандал. Річ в тім, що у відділеннях банку почали надавати клієнтам послуги лише після ідентифікації по фото. Тобто представник банку зобовʼязує клієнтів фотографуватися й багато з них не лише проти, а й вважають, що це порушує їх права та не є законно. Що кажуть у банку і що говорять юристи на цей рахунок?

Детальніше про ситуацію

Про таку ідентифікацію по фото стало відомо після того, як дискусія розгорілася на сторінці ПриватБанку у Фейсбук. Безліч клієнтів банку написали своє невдоволення щодо цієї процедури. Представники банку відповіли, що діють в межах чинного законодавства. А також заявили, що фотографії клієнтів потрібні для захисту їх рахунків.

Ситуацію також прокоментували юристи та спеціаліст із фінансової безпеки одного з банків Максим Лавринович. Їхні думки одностайні й вони вважають, що фотоідентифікація не є обовʼязковою та надто великої ролі не відіграє.

«У разі, якщо клієнт зробить пластичну операцію і відвідає банк, його все одно обслужать і в процесі ідентифікації фото відіграватиме останню роль», — говорить Лавринович.

Водночас Лавринович розповів, коли фотографія таки може бути доречною. Наприклад, якщо хтось з чужим паспортом хоче забрати гроші з рахунка. В такому випадку звірка по фото може бути корисною Працівник банку може переконатися, що перед ним дійсно власник рахунка. Також фотографувати клієнтів інколи спеціально змушують працівників банку. Це для контролю їхньої діяльності, адже є працівники, які зловживають своїми повноваженнями та відкривають кредити на підставних осіб. А так по фото можна зрозуміти, була присутня людина на момент надання кредиту, чи ні.

Відповів Лавринович й на питання, що буде, якщо категорично відмовитися робити фото.

«По-перше, банк може ґрунтуватися на якихось своїх внутрішніх документах, і відмовити вам у подальшому обслуговуванні, закривши вам рахунки та картки. По-друге, ця тенденція з біометричною ідентифікацією давно охопила все більш-менш серйозні банки, тому, прийшовши до нового банку для укладання договору на обслуговування, вам все одно доведеться підписати згоду на обробку персональних даних, де, напевно, буде прописано і згоду на збір біометричних даних. І вам знову потрібно робити вибір: фотографуватися чи ні?», — каже спеціаліст.