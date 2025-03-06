ПриватБанк обязывает всех клиентов предоставить свое фото: что будет в случае отказа

ПриватБанк обслуживает львиную долю украинцев. Всегда компания, имеющая большое количество клиентов, чаще попадает в разнообразные дискуссии и обсуждения. Вот и вокруг ПриватБанка разгорелся полноценный скандал. Дело в том, что в отделениях банка стали предоставлять клиентам услуги только после идентификации по фото. То есть представитель банка обязывает клиентов фотографироваться и многие из них не только против, но и считают, что это нарушает их права и не законно. Что говорят в банке и что говорят юристы на этот счёт?

Подробнее о ситуации

О такой идентификации по фото стало известно после того, как дискуссия разгорелась на странице ПриватБанка в Facebook. Множество клиентов банка написали свое недовольство этой процедурой. Представители банка ответили, что действуют в рамках действующего законодательства. Также заявили, что фотографии клиентов нужны для защиты их счетов.

Ситуацию также прокомментировали юристы и специалист по финансовой безопасности одного из банков Максим Лавринович. Их мнения единодушны и они считают, что фото идентификация не является обязательной и слишком большой роли не играет.

“В случае, если клиент сделает пластическую операцию и посетит банк, его все равно обслужат и в процессе идентификации фото будет играть последнюю роль”, — говорит Лавринович.

В то же время Лавринович рассказал, когда фотография может быть уместной. К примеру, если кто-то с чужим паспортом хочет забрать деньги со счета. В таком случае сверка по фото может оказаться полезной Работник банка может убедиться, что перед ним действительно владелец счета. Также фотографировать клиентов иногда специально принуждают работников банка. Это для контроля их деятельности, ведь есть работники, злоупотребляющие своими полномочиями и открывающие кредиты на подставных лиц. А так по фото можно понять, присутствовал ли человек на момент предоставления кредита или нет.

Лавринович ответил и на вопрос, что будет, если категорически отказаться делать фото.

«Во-первых, банк может основываться на каких-то своих внутренних документах и ​​отказать вам в дальнейшем обслуживании, закрыв вам счета и карточки. Во-вторых, эта тенденция с биометрической идентификацией давно охватила все более или менее серьезные банки, поэтому, придя в новый банк для заключения договора на обслуживание, вам все равно придется подписать согласие на обработку персональных данных, где наверняка будет прописано и согласие на сбор биометрических данных. И вам снова нужно делать выбор: фотографироваться или нет?», — говорит специалист.