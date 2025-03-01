Новий чек – нові правила: українцям видаватимуть нові чеки в магазинах

З 1 березня в Україні почнуть видавати фіскальні чеки нового зразка. Міністерство фінансів (Мінфін) заявило, що відтермінування більше не буде, тож бізнесу час готуватися до змін.

Чому відтермінували зміни?

Спочатку планувалося, що нові чеки запровадять з 1 січня 2025 року, але Мінфін пішов назустріч бізнесу та продовжив перехідний період на два місяці. Це було зроблено для того, щоб підприємці встигли налаштувати свої реєстратори розрахункових операцій (РРО) та програмні РРО. Адже зміна програмного забезпечення вимагає часу, а без нього підприємці могли б наразитися на штрафи.

“Мінфін дав бізнесу час на адаптацію, але більше відтермінувань не буде”, – заявили в міністерстві. “Ми розуміємо, що для багатьох підприємців це може бути непростим періодом, тому й дали додатковий час, щоб всі встигли підготуватися”, — додав представник Мінфіну.

Навіщо потрібні нові чеки?

З 1 березня 2025 року Кабінет Міністрів України має забезпечити в тестовому режимі функціонування Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Ця система має на меті зробити облік цих товарів більш прозорим та ефективним, а також запобігти продажу контрафактної продукції.

Одним із ключових джерел інформації для цієї системи стануть нові чеки, в яких обов’язково має бути зазначений унікальний ідентифікатор або серійний номер електронної марки акцизного податку. Раніше ця інформація в чеках не відображалася, тому нові чеки стануть важливим інструментом для контролю за обігом підакцизних товарів.

Що це означає для бізнесу?

Необхідно оновити програмне забезпечення РРО та програмних РРО, щоб чеки відповідали новим вимогам.

Перевірити, чи відповідають чеки новим вимогам, щоб уникнути штрафів.

Бути готовим до роботи Електронної системи обігу підакцизних товарів, щоб своєчасно передавати необхідну інформацію.

“Це не просто формальність, а частина системи контролю за обігом підакцизних товарів. Дотримання вимог – це запорука уникнення штрафів”, — наголосили в Мінфіні.