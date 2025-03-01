Новый чек – новые правила: украинцам будут выдавать новые чеки в магазинах

С 1 марта в Украине начнут выдавать фискальные чеки нового образца. Министерство финансов (Минфин) заявило, что отсрочки больше не будет, поэтому бизнесу пора готовиться к изменениям.

Почему отсрочили изменения?

Сначала планировалось, что новые чеки введут с 1 января 2025 года, но Минфин пошел навстречу бизнесу и продлил переходный период на два месяца. Это было сделано для того, чтобы предприниматели успели настроить свои регистраторы расчетных операций (РРО) и программные РРО. Ведь изменение программного обеспечения требует времени, а без него предприниматели могли бы нарваться на штрафы.

«Минфин дал бизнесу время на адаптацию, но больше отсрочек не будет», – заявили в министерстве. «Мы понимаем, что для многих предпринимателей это может быть непростым периодом, поэтому и дали дополнительное время, чтобы все успели подготовиться», – добавил представитель Минфина.

Зачем нужны новые чеки?

С 1 марта 2025 года Кабинет Министров Украины должен обеспечить в тестовом режиме функционирование Электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Эта система имеет целью сделать учет этих товаров более прозрачным и эффективным, а также предотвратить продажу контрафактной продукции.

Одним из ключевых источников информации для этой системы станут новые чеки, в которых обязательно должен быть указан уникальный идентификатор или серийный номер электронной марки акцизного налога. Ранее эта информация в чеках не отображалась, поэтому новые чеки станут важным инструментом для контроля за оборотом подакцизных товаров.

Что это означает для бизнеса?

Необходимо обновить программное обеспечение РРО и программных РРО, чтобы чеки соответствовали новым требованиям.

Проверить, соответствуют ли чеки новым требованиям, чтобы избежать штрафов.

Быть готовым к работе Электронной системы оборота подакцизных товаров, чтобы своевременно передавать необходимую информацию.

«Это не просто формальность, а часть системы контроля за оборотом подакцизных товаров. Соблюдение требований – это залог избежания штрафов», – подчеркнули в Минфине.