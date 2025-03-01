Пенсійний бонус: кому та на скільки додадуть до виплати з квітня?

Пенсіонери, готуйтеся до приємних змін! З квітня 2025 року працюючі пенсіонери отримають надбавку до своїх виплат. Розберемося, хто саме отримає підвищення та на яку суму можна розраховувати.

Хто отримає надбавку?

Надбавка до пенсії чекає на тих, хто продовжує працювати після виходу на пенсію та сплачує внески до Пенсійного фонду. Як пояснила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, це не індексація, а автоматичний перерахунок, який враховує додатковий стаж та внески за останній рік роботи.

“Якщо ви працюєте, ваша пенсія автоматично перераховується у квітні”, – підкреслила Марчак. “Ми прагнемо підтримати тих пенсіонерів, які продовжують працювати та вносити свій вклад в економіку країни. Адже їхній досвід та знання є цінними для суспільства”, — додала вона.

Цей перерахунок є своєрідним “бонусом” для тих, хто не сидить склавши руки, а продовжує працювати та поповнювати Пенсійний фонд.

Від чого залежить розмір надбавки?

Розмір надбавки залежить від двох ключових факторів:

Тривалості роботи після виходу на пенсію.

Розміру заробітної плати та сплачених внесків.

Тобто, якщо ви працювали на мінімальній зарплаті, надбавка буде невеликою. А от ті, хто отримував вищу зарплату, можуть розраховувати на суттєве збільшення пенсії. “Чим більше ви працювали та чим вища була ваша зарплата, тим більшою буде надбавка”, — пояснила Марчак.

Також, важливо знати, що у березні 2025 року відбудеться індексація пенсій. Очікується, що виплати в середньому зростуть на 11,5%. Мінімальна сума підвищення складе 100 грн, а максимальна – 1500 грн. “Індексація – це щорічний процес, який допомагає пенсіонерам компенсувати зростання цін”, — зазначила Марчак.

Ця індексація є плановою і про це повідомляли ще наприкінці минулого року.