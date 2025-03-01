Пенсионный бонус: кому и сколько добавят к выплате с апреля?
Пенсионеры, готовьтесь к приятным изменениям! С апреля 2025 года работающие пенсионеры получат прибавку к своим выплатам. Разберемся, кто именно получит повышение и на какую сумму можно рассчитывать.
Кто получит прибавку?
Надбавка к пенсии ждет тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию и платит взносы в Пенсионный фонд. Как пояснила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, это не индексация, а автоматический перерасчет, который учитывает дополнительный стаж и взносы за последний год работы.
«Если вы работаете, ваша пенсия автоматически пересчитывается в апреле», – подчеркнула Марчак. «Мы стремимся поддержать тех пенсионеров, которые продолжают работать и вносить свой вклад в экономику страны. Ведь их опыт и знания являются ценными для общества», – добавила она.
Этот перерасчет является своеобразным «бонусом» для тех, кто не сидит сложа руки, а продолжает работать и пополнять Пенсионный фонд.
От чего зависит размер надбавки?
Размер надбавки зависит от двух ключевых факторов:
- Продолжительности работы после выхода на пенсию.
- Размера заработной платы и уплаченных взносов.
То есть, если вы работали на минимальной зарплате, надбавка будет небольшой. А вот те, кто получал более высокую зарплату, могут рассчитывать на существенное увеличение пенсии. «Чем больше вы работали и чем выше была ваша зарплата, тем больше будет надбавка», – пояснила Марчак.
Также, важно знать, что в марте 2025 года состоится индексация пенсий. Ожидается, что выплаты в среднем вырастут на 11,5%. Минимальная сумма повышения составит 100 грн, а максимальная – 1500 грн. «Индексация – это ежегодный процесс, который помогает пенсионерам компенсировать рост цен», – отметила Марчак.
Эта индексация является плановой и об этом сообщали еще в конце прошлого года.
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