Пенсионный бонус: кому и сколько добавят к выплате с апреля?

Пенсионеры, готовьтесь к приятным изменениям! С апреля 2025 года работающие пенсионеры получат прибавку к своим выплатам. Разберемся, кто именно получит повышение и на какую сумму можно рассчитывать.

Кто получит прибавку?

Надбавка к пенсии ждет тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию и платит взносы в Пенсионный фонд. Как пояснила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, это не индексация, а автоматический перерасчет, который учитывает дополнительный стаж и взносы за последний год работы.

«Если вы работаете, ваша пенсия автоматически пересчитывается в апреле», – подчеркнула Марчак. «Мы стремимся поддержать тех пенсионеров, которые продолжают работать и вносить свой вклад в экономику страны. Ведь их опыт и знания являются ценными для общества», – добавила она.

Этот перерасчет является своеобразным «бонусом» для тех, кто не сидит сложа руки, а продолжает работать и пополнять Пенсионный фонд.

От чего зависит размер надбавки?

Размер надбавки зависит от двух ключевых факторов:

Продолжительности работы после выхода на пенсию.

Размера заработной платы и уплаченных взносов.

То есть, если вы работали на минимальной зарплате, надбавка будет небольшой. А вот те, кто получал более высокую зарплату, могут рассчитывать на существенное увеличение пенсии. «Чем больше вы работали и чем выше была ваша зарплата, тем больше будет надбавка», – пояснила Марчак.

Также, важно знать, что в марте 2025 года состоится индексация пенсий. Ожидается, что выплаты в среднем вырастут на 11,5%. Минимальная сумма повышения составит 100 грн, а максимальная – 1500 грн. «Индексация – это ежегодный процесс, который помогает пенсионерам компенсировать рост цен», – отметила Марчак.

Эта индексация является плановой и об этом сообщали еще в конце прошлого года.