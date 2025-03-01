Lifecell повідомив неочікувану новину: українцям пропонують найдешевший тариф з безлімітним інтернетом
Lifecell запускає новий тариф “МЕГА”, який стане справжньою знахідкою для любителів безмежного інтернету та вигідних дзвінків. Тепер можна насолоджуватися улюбленим контентом та спілкуватися без обмежень!
“МЕГАбезліміт”: інтернет без кордонів!
“МЕГАбезліміт – це свобода стримити, дивитися, завантажувати все, що душа забажає! І головне – роздавайте інтернет друзям, це абсолютно безкоштовно! Ми ж свої, рахувати не будемо”, – жартують у lifecell. “Ми хочемо, щоб наші абоненти відчували повну свободу в мережі, без жодних обмежень”, — додав представник компанії.
“Що входить у МЕГАпакет?”:
- 2000 хвилин на дзвінки по всій Україні, як на мобільні, так і на стаціонарні номери.
- Безлімітний інтернет без обмежень швидкості – забудьте про ліміти та обмеження!
- lifecell TV з пакетом “Мега ТВ” – 120 каналів для розваг.
- Безлімітний трафік на всі улюблені додатки: YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X та багато інших.
“МЕГАціна”: вигідно для кожного!
Вартість тарифу залежить від того, як ви підключаєтеся:
- 350 грн/4 тижні – якщо ви перенесли свій номер до lifecell.
- 450 грн/4 тижні – після реєстрації свого номера.
- 500 грн/4 тижні – стандартна ціна для всіх.
“МЕГА” – це чудовий вибір для тих, хто хоче отримати максимум від свого мобільного зв’язку. Завітайте на офіційний сайт lifecell, щоб дізнатися більше та підключитися! “Ми впевнені, що цей тариф стане одним з найпопулярніших серед наших абонентів”, — наголосив представник lifecell. “Ми постійно працюємо над тим, щоб наші тарифи були максимально вигідними та зручними для наших клієнтів”, — додав він.
Нагадаємо, що з січня 2025 року в Україні суттєво зросли ціни тарифів. Вартість переглянули три найбільні мобільні оператори. І це викликало невдоволення серед українців. Однак це вимушена міра, адже потрібно вкладати чимало коштів в енергонезалежність базових станцій стільникового зв’язку.
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