Lifecell повідомив неочікувану новину: українцям пропонують найдешевший тариф з безлімітним інтернетом

Lifecell запускає новий тариф “МЕГА”, який стане справжньою знахідкою для любителів безмежного інтернету та вигідних дзвінків. Тепер можна насолоджуватися улюбленим контентом та спілкуватися без обмежень!

“МЕГАбезліміт”: інтернет без кордонів!

“МЕГАбезліміт – це свобода стримити, дивитися, завантажувати все, що душа забажає! І головне – роздавайте інтернет друзям, це абсолютно безкоштовно! Ми ж свої, рахувати не будемо”, – жартують у lifecell. “Ми хочемо, щоб наші абоненти відчували повну свободу в мережі, без жодних обмежень”, — додав представник компанії.

“Що входить у МЕГАпакет?”:

2000 хвилин на дзвінки по всій Україні, як на мобільні, так і на стаціонарні номери.

Безлімітний інтернет без обмежень швидкості – забудьте про ліміти та обмеження!

lifecell TV з пакетом “Мега ТВ” – 120 каналів для розваг.

Безлімітний трафік на всі улюблені додатки: YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X та багато інших.

“МЕГАціна”: вигідно для кожного!

Вартість тарифу залежить від того, як ви підключаєтеся:

350 грн/4 тижні – якщо ви перенесли свій номер до lifecell.

450 грн/4 тижні – після реєстрації свого номера.

500 грн/4 тижні – стандартна ціна для всіх.

“МЕГА” – це чудовий вибір для тих, хто хоче отримати максимум від свого мобільного зв’язку. Завітайте на офіційний сайт lifecell, щоб дізнатися більше та підключитися! “Ми впевнені, що цей тариф стане одним з найпопулярніших серед наших абонентів”, — наголосив представник lifecell. “Ми постійно працюємо над тим, щоб наші тарифи були максимально вигідними та зручними для наших клієнтів”, — додав він.

Нагадаємо, що з січня 2025 року в Україні суттєво зросли ціни тарифів. Вартість переглянули три найбільні мобільні оператори. І це викликало невдоволення серед українців. Однак це вимушена міра, адже потрібно вкладати чимало коштів в енергонезалежність базових станцій стільникового зв’язку.