Lifecell сообщил неожиданную новость: украинцам предлагают самый дешевый тариф с безлимитным интернетом

Lifecell запускает новый тариф «МЕГА», который станет настоящей находкой для любителей безграничного интернета и выгодных звонков. Теперь можно наслаждаться любимым контентом и общаться без ограничений!

«МЕГАбезлимит”: интернет без границ!

«МЕГАбезлимит – это свобода стримить, смотреть, скачивать все, что душа пожелает! И главное – раздавайте интернет друзьям, это абсолютно бесплатно! Мы же свои, считать не будем», – шутят в lifecell. «Мы хотим, чтобы наши абоненты чувствовали полную свободу в сети, без всяких ограничений», – добавил представитель компании.

«Что входит в МЕГАпакет?”:

2000 минут на звонки по всей Украине, как на мобильные, так и на стационарные номера.

Безлимитный интернет без ограничений скорости – забудьте о лимитах и ограничениях!

lifecell TV с пакетом «Мега ТВ» – 120 каналов для развлечений.

Безлимитный трафик на все любимые приложения: YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X и многие другие.

«МЕГАцена”: выгодно для каждого!

Стоимость тарифа зависит от того, как вы подключаетесь:

350 грн/4 недели – если вы перенесли свой номер в lifecell.

450 грн/4 недели – после регистрации своего номера.

500 грн/4 недели – стандартная цена для всех.

«МЕГА» – это отличный выбор для тех, кто хочет получить максимум от своей мобильной связи. Посетите официальный сайт lifecell, чтобы узнать больше и подключиться! «Мы уверены, что этот тариф станет одним из самых популярных среди наших абонентов», – отметил представитель lifecell. «Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши тарифы были максимально выгодными и удобными для наших клиентов», – добавил он.

Напомним, что с января 2025 года в Украине существенно выросли цены тарифов. Стоимость пересмотрели три крупнейших мобильных оператора. И это вызвало недовольство среди украинцев. Однако это вынужденная мера, ведь нужно вкладывать немало средств в энергонезависимость базовых станций сотовой связи.