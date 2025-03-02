В Україні виводять з обігу гривні номіналом 50 і 200 гривень: пояснення від НБУ

Національний банк України (НБУ) запускає процес оновлення готівкового обігу, поступово виводячи з використання гривневі купюри номіналом 50 та 200 гривень, випущені у період з 2003 по 2007 роки. Їх замінять на банкноти сучаснішого зразка, випущені з 2014 року та пізніше.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати ці купюри. Вони залишаються дійсними платіжними засобами, і ви можете ними розраховуватися у магазинах, на ринках та в інших місцях. Процес заміни відбуватиметься поступово, у міру того, як старі купюри потраплятимуть до банків.

“Ми хочемо зробити процес максимально комфортним для громадян. Не потрібно створювати ажіотаж, просто користуйтеся грошима, як і раніше”, – запевняють в НБУ. “Ми розуміємо, що будь-які зміни можуть викликати занепокоєння, але в цьому випадку немає причин для хвилювання”, – додав представник НБУ.

Для чого це робиться?

З 1 листопада 2024 року банки перестануть видавати старі купюри з кас. Також НБУ припинить постачати їх банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з обробки готівки. Це робиться для того, щоб підвищити якість готівки в обігу, зробити її більш надійною та захищеною від підробок.

“Ми прагнемо, щоб в обігу були лише сучасні, якісні банкноти, які відповідають найвищим стандартам безпеки”, – наголошують в НБУ.

Що ще варто знати?

В Нацбанку також наголошують на кількох важливих моментах.

Старі купюри будуть поступово вилучатися з обігу.

Нові банкноти мають сучасніші елементи захисту.

НБУ постійно працює над удосконаленням готівкової гривні.

Одночасно з цим Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету “Зодіак!”. Її номінал – 10 грн. Монета викарбувана зі срібла і присвячена системі з дванадцяти астрологічних знаків, кожен із яких відповідає певному сузір’ю.