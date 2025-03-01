Граница на замке: кто не сможет выехать из Украины с 3 марта 2025 года?

С 3 марта 2025 года украинские журналисты и художники столкнутся с ограничениями на выезд за границу. Министерство культуры и информационной политики Украины (МКИП) объявило о приостановлении выдачи разрешений для этой категории граждан. Причиной такого решения стали многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение на выезд, не возвращались в страну в установленные сроки.

«Дыра в законе”: почему возникла проблема?

«Из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки. Для достижения правовой определенности в этом вопросе министерство еще в конце 2022 года инициировало изменения, минимизирующие использование целей культурной дипломатии для незаконного выезда за границу во время военного положения. Однако, на сегодня этот вопрос остается неурегулированным», – говорится в сообщении МКИП.

Иными словами, некоторые ловкачи использовали «культурную дипломатию» как лазейку для выезда из страны, а потом просто не возвращались.

«Стоп, выезд!”: что будет дальше?

До принятия соответствующих законодательных поправок выдача писем содействия для военнообязанных представителей творческих профессий и медиасферы временно приостановлена. Это решение направлено на предотвращение дальнейших нарушений и обеспечение соблюдения законодательства в условиях военного положения.

Что это значит для обычных людей?

Если вы журналист или деятель искусства, вам стоит быть готовым к тому, что выезд за границу может быть затруднен.

Министерство обещает урегулировать этот вопрос как можно быстрее, но до этого времени придется потерпеть.

Стоит следить за официальными сообщениями МКИП, чтобы быть в курсе изменений.

И подобная ситуация будет как минимум до 9 мая этого года. Именно до этой даты в последний раз продлили действие военного положения.