Кордон на замку: хто не зможе виїхати з України з 3 березня 2025 року?

З 3 березня 2025 року українські журналісти та митці зіткнуться з обмеженнями на виїзд за кордон. Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП) оголосило про призупинення видачі дозволів для цієї категорії громадян. Причиною такого рішення стали численні випадки, коли особи, які отримали дозвіл на виїзд, не поверталися в країну у встановлені терміни.

“Дірка в законі”: чому виникла проблема?

“Через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли особи, які отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від міністерства, не повернулися в Україну у встановлені терміни. Для досягнення правової визначеності в цьому питанні міністерство ще наприкінці 2022 року ініціювало зміни, що мінімізують використання цілей культурної дипломатії для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану. Однак, станом на сьогодні це питання залишається неврегульованим”, – йдеться у повідомленні МКІП.

Іншими словами, деякі спритники використовували “культурну дипломатію” як лазівку для виїзду з країни, а потім просто не поверталися.

“Стоп, виїзд!”: що буде далі?

До прийняття відповідних законодавчих поправок видача листів сприяння для військовозобов’язаних представників творчих професій та медіасфери тимчасово призупинена. Це рішення спрямоване на запобігання подальшим порушенням та забезпечення дотримання законодавства в умовах воєнного стану.

Що це означає для звичайних людей?

Якщо ви журналіст або діяч мистецтва, вам варто бути готовим до того, що виїзд за кордон може бути ускладнений.

Міністерство обіцяє врегулювати це питання якнайшвидше, але до цього часу доведеться потерпіти.

Варто слідкувати за офіційними повідомленнями МКІП, щоб бути в курсі змін.

І подібна ситуація буде щонайменше до 9 травня цього року. Саме до цієї дати востаннє подовжили дію воєнного стану.