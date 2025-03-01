Стало відомо, кого з пенсіонерів не торкнеться березнева індексація

В Україні у березні відбудеться щорічна індексація пенсій. Це підвищення не скасовують навіть попри війну. Вже котрий рік поспіль індексація відбувається традиційно в березні. Пенсії зростають мінімум на 100 гривень, а загалом в середньому на 500 гривень. Проте є низка пенсіонерів, які не отримають ні копійки. В Уряді пояснили чому так, і хто підпадає під цю категорію.

Кому пенсії не збільшать?

Зазначимо, що відсоток індексації вже порахований — пенсії зростуть на 11,5%. Але підвищення не отримають наступні категорії:

Працюючі пенсіонери. Таких в Україні 2,8 мільйона осіб. Їхні пенсії перерахують у квітні за окремою, спеціальною формулою. Працюючим пенсіонерам варто бути готовими до того, що їм пенсії підвищать на значно менший відсоток ніж передбачає індексація. Не отримають доплат й особи, які вийшли на пенсію після 1 січня 2025 року. В Уряді вважають, що ці особи мають актуальні пенсії й вони не потребують перерахунку. Сюди ж належать й особи, які оформили пенсію у 2021-2024 роках. Людей це обурює, адже ціни за ці роки зросли. Проте влада вважає і їх пенсії актуальними. Не будуть індексувати й пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів. Тобто максимальні пенсії, які наразі становлять 23 600 гривень.

Всім іншим варто приготуватися до підвищення. Нові пенсії вже приходитимуть у такому ж розмірі на постійній основі (до наступного перерахунку).

Чи будуть ще якісь доплати?

Наразі доплати до пенсій планують зробити лише чорнобильцям, військовим, та деяким чиновникам, які мають спеціальні пенсії. Всім іншим українцям підвищення не передбачається. Щобільше, розмір мінімальної пенсії на цей час заморожено. Таке рішення прийняли у звʼязку з браком коштів у державному бюджеті. Кажуть, що як тільки зʼявляться додаткові надходження до бюджету, то розмір пенсій можуть переглянути.