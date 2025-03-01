Стало известно, кого из пенсионеров не коснется мартовская индексация

В Украине в марте пройдет ежегодная индексация пенсий. Это повышение не отменяют даже при войне. Уже который год индексация происходит традиционно в марте. Пенсии растут минимум на 100 гривен, а в среднем на 500 гривен. Однако есть ряд пенсионеров, которые не получат ни копейки. В Правительстве объяснили почему так, и кто подпадает под эту категорию.

Кому пенсии не увеличат?

Отметим, что процент индексации уже подсчитан – пенсии вырастут на 11,5%. Но повышение не получат следующие категории:

Работающие пенсионеры. Таких в Украине 2,8 миллиона человек. Их пенсии перечислят в апреле по отдельной, специальной формуле. Работающим пенсионерам следует быть готовыми к тому, что им пенсии повысят на гораздо меньший процент, чем предполагает индексация. Не получат доплат и лица, вышедшие на пенсию после 1 января 2025 года. В Правительстве считают, что у этих лиц есть актуальные пенсии и они не нуждаются в перерасчете. Сюда же относятся и лица, оформившие пенсию в 2021-2024 годах. Людей это возмущает, ведь цены за эти годы выросли. Однако власти считают и их пенсии актуальными. Не будут индексировать и пенсии, превышающие 10 прожиточных минимумов. То есть максимальные пенсии, которые составляют 23 600 гривен.

Всем остальным следует приготовиться к повышению. Новые пенсии будут уже приходить в таком же размере на постоянной основе (до следующего пересчета).

Будут ли еще какие-либо доплаты?

Сейчас доплаты к пенсиям планируют сделать только чернобыльцам, военным и некоторым чиновникам, имеющим специальные пенсии. Всем другим украинцам повышение не предполагается. Более того, размер минимальной пенсии на данный момент заморожен.

Такое решение было принято в связи с нехваткой средств в государственном бюджете. Говорят, что как только появятся дополнительные поступления в бюджет, размер пенсий могут пересмотреть.