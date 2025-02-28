Юристи пояснили, чи мають право працівники ТЦК заходити на приватну територію

В Україні активно триває мобілізація. Працівників ТЦК можна зустріти практично всюди: на вулиці, у громадських місцях, на блокпостах, та навіть на власному подвірʼї. Щодо останнього, серед людей шириться багато суперечок. Українці вважають, що ніхто немає права заходити без дозволу на чужу приватну територію, наприклад, на приватне подвірʼя, у місті чи селі. Тим паче ніхто немає права без дозволу заходити в будинок, чи квартиру, щоб, наприклад, переконатися, чи вдома зараз особа, яку розшукують. Звісно, можливо у деяких випадках, на це мають право правоохоронці, але точно не працівники ТЦК. І юристи це активно підтверджують.

ТЦК не має права заходити на приватну територію

Юристи зазначають, що в обовʼязки працівників ТЦК є відвідування військовозобовʼязаних та їх пошук. Тобто вони й справді можуть прийти до вас додому, але без вашого дозволу зайти на подвір’я, чи тим паче у будинок — не мають права.

«Крім того, під час мобілізації представники ТЦК та працівники поліції можуть перевіряти ваш військово-обліковий документ не тільки вдома. Вони мають право здійснювати такі перевірки за місцем роботи, навчання, у громадських місцях, будівлях та спорудах, на територіях масового скупчення людей, а також на блокпостах», — кажуть експерти.

Є стаття 233 КПК відповідно до якої ніхто не має права заходити на приватну територію. Винятки — законні підстави, які підтвердженні рішенням судді.

«Житлом особи вважається будь-яке приміщення, яке перебуває в її постійному або тимчасовому розпорядженні, незалежно від цільового призначення та КПК, правового статусу. Головна ознака такого приміщення — можливість постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб», – зазначають юристи.

Чи можуть ТЦК заходити в супроводі поліції?

Поліцейські теж не мають права просто так заходити на приватну територію. Вони можуть це робити лише, якщо на це є серйозні підстави. Наприклад, якщо на території відбуваються протизаконні дії є загроза чиємусь життю або здоровʼю тощо.

В такому випадку після проникнення на територію поліцейські мають скласти протокол.