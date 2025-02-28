«Секретная кнопка» и другие ловушки: как не потерять деньги, снимая наличные в банкомате?

Оказывается, обычная операция снятия наличных в банкомате может скрывать в себе множество опасностей. Эксперты предупреждают: одна маленькая ошибка, невнимательность или даже обычная небрежность может стоить вам всех денег на счету. Поэтому, будьте бдительны и не забывайте о «секретной кнопке» и других важных деталях!

«Заверши операцию”: почему это так важно и как это работает?

Эксперт по финансовой безопасности Кирилл Лавринович отмечает: после того, как вы забрали карту и деньги, обязательно нажмите кнопку «Заверши» на клавиатуре банкомата. Даже если вы вытащили карту, банкомат еще некоторое время остается активным, и следующий пользователь может получить доступ к вашим данным, включая остаток на счету, последние операции и даже возможность осуществить перевод.

«Если такой кнопки нет, подождите, пока банкомат не перейдет в режим ожидания, – советует Лавринович, – Обычно это происходит после того, как на экране появится надпись «Вставьте карту» или другая подобная надпись».

«Внимание – превыше всего”: как не стать жертвой мошенников и сохранить свои деньги?

Всегда придерживайтесь определенных правил:

Не оставляйте карту в банкомате: даже на мгновение, особенно если вас кто-то отвлекает.

Не спешите: убедитесь, что забрали все необходимое: карту, деньги, чек.

Не игнорируйте чеки: они содержат конфиденциальную информацию, которую могут использовать мошенники.

Уничтожайте чеки: разрывайте их на мелкие кусочки или используйте шредер, чтобы сделать невозможным восстановление информации.

Не сообщайте PIN-код: никому, даже работникам банка. Если кто-то просит вас сообщить PIN-код, это мошенник.

Блокируйте карту: в случае потери или подозрительных операций, немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.

Проверяйте банкомат: перед использованием осмотрите банкомат на наличие посторонних устройств, таких как накладки на клавиатуру или считыватели карт.

Используйте банкоматы в безопасных местах: избегайте использования банкоматов в темных или отдаленных местах.

Прикрывайте клавиатуру: во время ввода PIN-кода прикрывайте клавиатуру рукой, чтобы никто не мог подсмотреть ваш код.

«Чек – не просто бумажка”: почему его нужно уничтожать и как это сделать правильно?

Эксперт призывает внимательно относиться к чекам, которые выдает банкомат. Они содержат конфиденциальную информацию: последние цифры карты, сумму снятия, баланс. Мошенники могут использовать эти данные для кражи денег с вашего счета.

«Чеки лучше разрывать на мелкие кусочки или пропускать через шредер, чтобы сделать невозможным восстановление информации», – советует Лавринович.