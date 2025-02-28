“Секретна кнопка” та інші пастки: як не втратити гроші, знімаючи готівку в банкоматі?

Виявляється, звичайна операція зняття готівки в банкоматі може приховувати в собі безліч небезпек. Експерти попереджають: одна маленька помилка, неуважність або навіть звичайне недбальство може коштувати вам усіх грошей на рахунку. Тож, будьте пильні та не забувайте про “секретну кнопку” та інші важливі деталі!

“Заверши операцію”: чому це так важливо і як це працює?

Експерт з фінансової безпеки Кирило Лавринович наголошує: після того, як ви забрали картку та гроші, обов’язково натисніть кнопку “Заверши” на клавіатурі банкомата. Навіть якщо ви витягли картку, банкомат ще деякий час залишається активним, і наступний користувач може отримати доступ до ваших даних, включаючи залишок на рахунку, останні операції та навіть можливість здійснити переказ.

“Якщо такої кнопки немає, почекайте, доки банкомат не перейде в режим очікування, – радить Лавринович. – Зазвичай це відбувається після того, як на екрані з’явиться напис “Вставте картку” або інший подібний напис”.

“Увага – понад усе”: як не стати жертвою шахраїв та зберегти свої гроші?

Завжди дотримуйтеся певних правил:

Не залишайте картку в банкоматі: навіть на мить, особливо якщо вас хтось відволікає.

Не поспішайте: переконайтеся, що забрали все необхідне: картку, гроші, чек.

Не ігноруйте чеки: вони містять конфіденційну інформацію, яку можуть використати шахраї.

Знищуйте чеки: розривайте їх на дрібні шматочки або використовуйте шредер, щоб унеможливити відновлення інформації.

Не повідомляйте PIN-код: нікому, навіть працівникам банку. Якщо хтось просить вас повідомити PIN-код, це шахрай.

Блокуйте картку: у разі втрати або підозрілих операцій, негайно зверніться до банку та заблокуйте картку.

Перевіряйте банкомат: перед використанням огляньте банкомат на наявність сторонніх пристроїв, таких як накладки на клавіатуру або зчитувачі карток.

Використовуйте банкомати в безпечних місцях: уникайте використання банкоматів у темних або віддалених місцях.

Прикривайте клавіатуру: під час введення PIN-коду прикривайте клавіатуру рукою, щоб ніхто не міг підгледіти ваш код.

“Чек – не просто папірець”: чому його потрібно знищувати та як це зробити правильно?

Експерт закликає уважно ставитися до чеків, які видає банкомат. Вони містять конфіденційну інформацію: останні цифри картки, суму зняття, баланс. Шахраї можуть використати ці дані для крадіжки грошей з вашого рахунку.

“Чеки краще розривати на дрібні шматочки або пропускати через шредер, щоб унеможливити відновлення інформації”, – радить Лавринович.