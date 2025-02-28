Важная заявка от Нафтогаза, стало известно чем обернется прекращение транзита российскому газу

«Нафтогаз Украины» развенчивает слухи об ухудшении качества газа после остановки транзита российского топлива. Несмотря на беспокойство некоторых потребителей, компания уверяет, что качество газа остается на высоком уровне, и готова предоставить аргументы в пользу этого утверждения.

«Без российского следа”: почему качество газа не изменилось и как это проверить?

С начала года транзит российского газа через Украину прекратился, что вызвало опасения относительно качества топлива. Однако, «Нафтогаз» уверяет, что это миф, и приводит аргументы:

Собственная добыча: Украина продолжает добывать газ на собственных месторождениях, несмотря на обстрелы. Это позволяет обеспечить стабильные поставки ресурса.

Строгий контроль качества: газ проходит тщательную проверку на соответствие государственным стандартам. Это включает в себя измерение таких показателей, как теплота сгорания, содержание серы и других примесей.

Стабильная теплота сгорания: ключевой показатель качества газа, определяющий его энергетическую ценность, контролируется на всех этапах транспортировки. Это гарантирует, что потребители получают газ с одинаковой теплотворной способностью.

«Жалобы потребителей”: что на самом деле происходит и как решить проблему?

Несмотря на заявления «Нафтогаза», потребители массово жалуются на ухудшение качества газа. Они отмечают:

Увеличение расходов: счетчики показывают большие объемы потребления, чем раньше, что приводит к увеличению платежек.

Изменение запаха: газ имеет другой запах, чем раньше, что вызывает беспокойство относительно его состава.

Отсутствие данных о калорийности: потребители не могут самостоятельно проверить качество газа, поскольку отсутствует информация о его калорийности.

Перекладывание ответственности: поддержка «Нафтогаза» часто перекладывает проблему на облгазы, что затрудняет решение вопросов.

Цена на газ для населения остается неизменной до конца военного положения. В то же время некоторые потребители получат дополнительную платежку за новую услугу, поэтому стоит быть внимательными к квитанциям. Участники боевых действий могут платить только 25% за коммунальные услуги, что является значительной поддержкой и благодарностью за их жертвенность.