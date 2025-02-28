Важлива заявка від Нафтогазу, стало відомо чим обернеться припинення транзиту російському газу

“Нафтогаз України” розвінчує чутки про погіршення якості газу після зупинки транзиту російського палива. Попри занепокоєння деяких споживачів, компанія запевняє, що якість газу залишається на високому рівні, і готова надати аргументи на користь цього твердження.

“Без російського сліду”: чому якість газу не змінилася та як це перевірити?

З початку року транзит російського газу через Україну припинився, що викликало побоювання щодо якості палива. Однак, “Нафтогаз” запевняє, що це міф, і наводить аргументи:

Власний видобуток: Україна продовжує видобувати газ на власних родовищах, незважаючи на обстріли. Це дозволяє забезпечити стабільне постачання ресурсу.

Суворий контроль якості: газ проходить ретельну перевірку на відповідність державним стандартам. Це включає в себе вимірювання таких показників, як теплота згоряння, вміст сірки та інших домішок.

Стабільна теплота згоряння: ключовий показник якості газу, що визначає його енергетичну цінність, контролюється на всіх етапах транспортування. Це гарантує, що споживачі отримують газ з однаковою теплотворною здатністю.

“Скарги споживачів”: що насправді відбувається та як вирішити проблему?

Попри заяви “Нафтогазу”, споживачі масово скаржаться на погіршення якості газу. Вони зазначають:

Збільшення витрат: лічильники показують більші обсяги споживання, ніж раніше, що призводить до збільшення платіжок.

Зміна запаху: газ має інший запах, ніж раніше, що викликає занепокоєння щодо його складу.

Відсутність даних про калорійність: споживачі не можуть самостійно перевірити якість газу, оскільки відсутня інформація про його калорійність.

Перекладання відповідальності: підтримка “Нафтогазу” часто перекладає проблему на облгази, що ускладнює вирішення питань.

Ціна на газ для населення залишається незмінною до кінця воєнного стану. Водночас деякі споживачі отримають додаткову платіжку за нову послугу, тому варто бути уважними до квитанцій. Учасники бойових дій можуть платити лише 25% за комунальні послуги, що є значною підтримкою та вдячністю за їхню жертовність.