Юристы объяснили, имеют ли право работники ТЦК заходить на частную территорию

В Украине активно ведется мобилизация. Работников ТЦК можно встретить практически повсюду: на улице, в общественных местах, на блокпостах и ​​даже на собственном дворе. Относительно последнего среди людей ширится много споров. Украинцы считают, что никто не имеет права заходить без разрешения на чужую частную территорию, например, на частный двор, в городе или селе. Тем более никто не имеет права без разрешения заходить в дом или квартиру, чтобы, например, убедиться, дома ли сейчас разыскиваемое лицо. Конечно, возможно, в некоторых случаях, на это имеют право правоохранители, но точно не работники ТЦК. И юристы это активно подтверждают.

ТЦК не имеет права заходить на частную территорию

Юристы отмечают, что в обязанности работников ТЦК есть посещение военнообязанных и их поиск. То есть они действительно могут прийти к вам домой, но без вашего разрешения зайти во двор или тем более в дом — не имеют права.

«Кроме того, во время мобилизации представители ТЦК и полицейские могут проверять ваш военно-учетный документ не только дома. Они имеют право проводить такие проверки по месту работы, учебы, в общественных местах, зданиях и сооружениях, на территориях массового скопления людей, а также на блокпостах», – говорят эксперты.

Есть статья 233 УПК, согласно которой никто не имеет права заходить на частную территорию. Исключения — законные основания, подтвержденные решением судьи.

«Жилищем лица считается любое помещение, которое находится в его постоянном или временном распоряжении, независимо от целевого назначения и УПК, правового статуса. Главный признак такого помещения – возможность постоянного или временного проживания в нем физических лиц», – отмечают юристы.

Могут ли ТЦК заходить в сопровождении полиции?

Полицейские тоже не имеют права просто так заходить на частную территорию. Они могут это делать только, если для этого есть серьезные основания. Например, если на территории происходят противозаконные действия, есть угроза чьей-то жизни или здоровью и т.д.

В таком случае после проникновения на территорию полицейские должны составить протокол.