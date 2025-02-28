ООН снова выплатит украинцам более 10 000 гривен: кто первым получит помощь?

Организация Объединенных Наций регулярно анонсирует различные виды помощи для украинцев, нуждающихся в этом. Иногда такая помощь распространяется на многие категории лиц и суммы достаточно высоки. В настоящее время ООН снова объявила о новой помощи. Людям выплатят по 10800 гривен. Однако, претендуют на выплату только те, у кого есть статус ВПЛ. Кроме этого, нужно соответствовать и ряду дополнительных критериев. Расскажем обо всем подробнее.

Кто может подать заявку на помощь?

Заявку на получение этой помощи могут подать лица, получившие статус ВПЛ за последние шесть месяцев. Также на помощь могут претендовать те, кто переехал из зоны боевых действий, а также вернувшиеся в Украину люди, проживающие на опасных территориях.

Среди основных требований:

Лица, претендующие на пособие не должны получать иных выплат от подобных организаций в течение последних трех месяцев. Люди, которые из-за войны выезжали с опасных территорий в более безопасные области Украины или за границу и теперь вернулись. Они также не должны получать других выплат в течение последних трех месяцев.

Первыми в очереди на помощь такие семьи:

Семьи, где есть несовершеннолетние дети или люди старше 55 лет и только один кормилец. Семьи, которые возглавляют люди старше 55 лет и в этой семье живут несовершеннолетние. Семьи, где проживают люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Подавать заявку могут и другие семьи ВПЛ, однако их заявка будет рассматриваться не в первую очередь.

Какие документы нужно собрать?

Чтобы получить помощь, нужно предоставить следующие документы:

Документ, удостоверяющий личность. Налоговый номер. Если есть дети, их свидетельства о рождении. Номер банковского счёта в формате IBAN. Документы, подтверждающие инвалидность или наличие хронических заболеваний. Личный номер телефона.

Если вашу заявку подтвердят – выплата автоматически зачтется на указанный банковский счет.