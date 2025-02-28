ООН знову виплатить українцям понад 10 000 гривень: хто першим отримає допомогу?

28Організація Обʼєднаних Націй регулярно анонсує різні види допомоги для українців, які цього найбільше потребують. Деколи така допомога розповсюджується на багато категорій осіб й суми доволі високі. Наразі ООН знову оголосила про нову допомогу. Людям виплатять по 10 800 гривень. Однак, претендують на виплату лише ті в кого є статус ВПО. Крім цього потрібно відповідати й низці додаткових критеріїв. Розповімо про все детальніше.

Хто може подати заявку на допомогу?

Заявку на отримання цієї допомоги можуть подати особи, які отримали статус ВПО протягом останніх шести місяців. Також на допомогу можуть претендувати ті, хто переїхав з зони бойових дій, а також люди, які повернулися в Україні й проживають на небезпечних територіях.

Серед основних вимог:

Особи, які претендують на допомогу не повинні отримувати інших виплат від подібних організацій протягом останніх трьох місяців. Люди, які через війну виїжджали з небезпечних територій в більш безпечні області України або за кордон і тепер повернулися. Вони також не повинні отримувати інших виплат протягом останніх трьох місяців.

Першими в черзі на допомогу такі родини:

Родини де є неповнолітні діти або люди старше 55 років й лише один годувальник. Родини, які очолюють люди, котрим більше ніж 55 років й у цій родині живуть неповнолітні. Родини, де проживають люди з інвалідністю або хронічними хворобами.

Подавати заявку можуть й інші родини ВПО, однак їхня заявка буде розглядатися не першочергово.

Які документи треба зібрати?

Щоб отримати допомогу, потрібно надати наступні документи:

Документ, який засвідчує особу. Податковий номер. Якщо є діти, то їх свідоцтва про народження. Номер банківського рахунку в форматі IBAN. Документи, які підтверджують інвалідність чи наявність хронічних хвороб. Особистий номер телефону.

Якщо вашу заявку підтвердять — виплата автоматично зарахується на вказаний банківський рахунок.