АТБ не лидирует: в каком супермаркете самое дешевое куриное мясо

Цены на продукты в Украине неприятно впечатляют. После Нового года ценники еще больше поползли вверх и теперь многим приходится искать, какие супермаркеты предлагают определенные категории товаров по более низким ценам. А стоимость даже самых популярных продуктов может существенно отличаться в зависимости от торговой сети. К примеру, куриное мясо стоит по-разному в трех крупнейших супермаркетах страны: АТБ, Сильпо и Варус. Давайте посмотрим, где делать такие покупки выгоднее всего.

Где курятина самая дешевая?

Куриное мясо – очень популярный продукт. Его покупают детям и взрослым, к супам, к разным гарнирам. Курятина подходит тем, кто на диете. Это большой источник белка, а еще более дешевая альтернатива говядине и свинине. Словом, курятину покупают очень часто, а потому многим интересно, сколько этот продукт стоит в самых популярных супермаркетах. Сделаем небольшое сравнение.

АТБ

Все привыкли, что в АТБ большинство товаров стоит дешевле. Здесь действительно можно найти выгодные цены, и на курицу в том числе, но только в период акций. В обычные дни куриное филе стоит около 208 гривен за кило. Филе цыпленка бройлера стоит почти 238 гривен. Возможно, это обусловлено тем, что в АТБ представлен не большой ассортимент производителей. Среди них преобладает «Наша ряба», которая не самая дешевая в Украине.

Сильпо

В Сильпо курятина доступна в нескольких ценовых категориях. Здесь уже по выбору потребителя доступно больше производителей, а также есть продукция на развес. По состоянию на конец февраля филе цыпленка на развес можно купить за 169-244 гривны за килограмм. Охлажденное филе – 220 гривен за кило и филе бедра – 230 гривен за кило.

Варус

В Варусе сейчас действуют самые лучшие ценовые предложения на курицу. Здесь присутствуют разные производители и довольно хорошие скидки. К примеру, килограмм куриного филе «Наша ряба», такая же, как в АТБ, можно купить со скидкой за 169,90 грн/кг. Филе бедра охлажденное стоит 179,90 гривны за кило. И филе домашней курицы стоит 199,90 гривны за килограмм.