Некоторые иностранные купюры не будут принимать даже за границей: успейте их избавиться

01В Украине уже несколько лет есть проблемы с обменом старых долларов. Если банки их обязаны принимать, то вот в обменниках находят множество причин, по которым они не могут обменять, например, доллары выпущены до 2006 года. Оказывается, такая ситуация наблюдается не только в Украине. В ОАЭ, Турции и некоторых странах Восточной Европы прекращают принимать старые доллары. Речь именно о долларах, и старыми в этих странах считаются все банкноты, выпущенные до 2013 года. Даже если они в идеальном состоянии у вас их могут не принять, или предлагать обмен по очень невыгодному курсу.

В чем причина?

Об этом рассказывают польские средства массовой информации и они отмечают, что у банков вышеупомянутых стран есть две причины для такого решения. Во-первых, они боятся подделок. Считают, что все доллары, выпущенные к 2013 году, очень легко подделать и на рынке много фальшивок. Во-вторых, некоторые банки в ОАЭ имеют внутренние правила, где прописано, что они должны гарантировать клиентам безопасность и иметь в обращении только качественные банкноты. Доллары, выпущенные до 2013 года, они качественными не считают.

Так что если вы едете за границу, а особенно в одну из перечисленных стран, позаботьтесь о том, чтобы у вас были только новые долларовые купюры, или используйте евро, франки или даже юани. Ко всем этим валютам нет таких жестких требований.

Доллар может в этом году крепнуть

Еще одно мнение экспертов, что все же свои сбережения лучше хранить именно в долларах. По крайней мере, в 2025 году. Ряд специалистов отмечают, что доллар может крепнуть и до конца года и даже быть дороже евро. Такое возможно из-за изменений в экономике США, точнее из-за изменений, которые должны происходить в ближайшее время. В США хотят сосредоточиться на производстве собственных товаров, существенно снизить импорт. Соответственно, население будет меньше заинтересовано в иностранной валюте, например, в том же евро.