Деякі іноземні купюри не прийматимуть навіть за кордоном: встигніть їх позбутися

В Україні вже кілька років є проблеми з обміном старих доларів. Якщо банки їх зобовʼязані приймати, то от в обмінниках знаходить безліч причин, чому вони не можуть обміняти, наприклад, долари випущені до 2006 року. Виявляється, що така ситуація спостерігається не лише в Україні. В ОАЕ, Туреччині, та деяких країнах Східної Європи припиняють приймати старі долари. Мова саме про долари, й старими в цих країнах вважаються всі банкноти випущені до 2013 року. Навіть якщо вони в ідеальному стані у вас їх можуть не прийняти, або ж пропонувати обмін за дуже не вигідним курсом.

В чому причина?

Про це розповідають польські засоби масової інформації й вони зазначають, що банки вищезгаданих країн мають дві причини на таке рішення. По-перше, вони бояться підробок. Вважають, що всі долари, які випущені до 2013 року дуже легко підробити й на ринку багато фальшивок. По-друге, деякі банки в ОАЕ мають внутрішні правила, де прописано, що вони повинні гарантувати клієнтам безпеку й мати в обігу лише якісні банкноти. Долари випущені до 2013 року вони якісними не вважають.

Тож якщо ви їдете за кордон, а особливо в одну з перелічених країн, подбайте про те, щоб у вас були лише нові доларові купюри, або ж використовуйте євро, франки, чи навіть юані. До всіх цих валют немає таких жорстких вимог.

Долар може цьогоріч міцнішати

Ще одна думка експертів, що все ж таки свої заощадження краще зберігати саме в доларах. Принаймні у 2025 році. Низка спеціалістів зазначають, що долар може міцнішати й до кінця року навіть бути дорожчим ніж євро. Таке можливо через зміни в економіці США, точніше через зміни, які мають відбуватися найближчим часом. В США хочуть зосередитися на виробництві власних товарів, суттєво зменшити імпорт. Відповідно населення буде менше зацікавлене в іноземній валюті, наприклад, у тому ж євро.