Некоторым пенсионерам больше не нужно платить коммуналку и земельный налог, но есть нюанс

В Украине пенсионерам живется очень непросто. Львиная доля граждан получают минимальную пенсию, или колеблющуюся в пределах 4000-5000 гривен. За эти деньги сложно закрыть даже самые базовые вопросы, такие как еда, лекарства, коммунальные услуги. В связи с этим государство всячески пытается поддерживать пожилых лиц. В частности, некоторые пенсионеры могут пользоваться бесплатно общественным транспортом, не платить за коммуналку и не платить земельный налог. Однако есть ряд нюансов. Давайте обо всем по порядку.

Кто может не платить налог на землю?

Абсолютно все пенсионеры без исключения могут не платить налог на землю, если имеют участок площадью до двух гектаров и используют его для личных нужд. Также, не облагаются налогом следующие земельные участки:

До 0,10 га – для дачного строительства. До 0,12 га – для садоводства. До 0,01 га – если речь об участке под гараж. До 0,10 га – для строительства жилого дома в городе. До 0,15 га – для дома в поселке городского типа. До 0,25 га – для участка в сельской местности.

Эти цифры могут немного отличаться в зависимости от региона.

Что еще для пенсионеров сделали бесплатным?

Также пенсионеры могут бесплатно пользоваться общественным транспортом: маршрутки, электрички, троллейбусы и трамваи. Правда, в некоторых городах могут быть разные ограничения. К примеру, одновременно в одном троллейбусе может бесплатно ехать только 10 человек. Или льготы действуют только в конкретные, не пиковые часы.

Имеют право некоторые пенсионеры и не оплачивать коммунальные услуги. Льготу размером в 100% получают все, кто весь свой стаж наработал в сфере образования, культуры или медицины и работал на протяжении всей жизни в сельской местности.

Ну и напоследок, для пенсионеров сделали более доступными юридические услуги. Обратившись к государственным структурам пенсионеры могут получить абсолютно бесплатную консультацию и помощь юриста.