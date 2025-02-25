Деяким пенсіонерам більше не потрібно сплачувати комуналку та земельний податок, але є нюанс

В Україні пенсіонерам живеться дуже не просто. Левова частка громадян отримують мінімальну пенсію, або таку, що коливається в межах 4000-5000 гривень. За ці гроші складно закрити навіть найбазовіші питання, такі як їжа, ліки, комунальні послуги. У звʼязку з цим держава всіляко намагається підтримувати літніх осіб. Зокрема, дехто з пенсіонерів може користуватися безкоштовно громадським транспортом, не платити за комуналку та не сплачувати земельний податок. Однак є ряд нюансів. Давайте про все по порядку.

Хто може не платити податок на землю?

Абсолютно всі пенсіонери без виключення можуть не платити податок на землю, якщо мають ділянку площею до двох гектарів та використовують її для особистих потреб. Також, не оподатковуються наступні земельні ділянки:

До 0,10 га – для дачного будівництва. До 0,12 га – для садівництва. До 0,01 га — якщо мова про ділянку під гараж. До 0,10 га – для будівництва житлового будинку у місті. До 0,15 га – для будинку у селищі міського типу. До 0,25 га – для ділянки у сільській місцевості.

Ці цифри можуть трішки відрізнятися залежно від регіону.

Що ще для пенсіонерів зробили безкоштовним?

Також пенсіонери можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом: маршрутки, електрички, тролейбуси та трамваї. Щоправда, в деяких містах можуть бути різні обмеження. Наприклад, одночасно в одному тролейбусі може безкоштовно їхати лише 10 осіб. Або ж пільги діють лише в конкретні, не пікові години.

Мають право, деякі пенсіонери, й не оплачувати комунальні послуги. Пільгу розміром у 100% отримують всі хто весь свій стаж напрацював у сфері освіти, культури або медицини й працював протягом всього життя у сільській місцевості.

Ну і наостанок, для пенсіонерів зробили доступнішими юридичні послуги. Звернувшись до державних структур пенсіонери можуть отримати абсолютно безкоштовну консультацію та допомогу юриста.