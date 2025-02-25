Больше не будет как раньше: ТОП-4 нововведения, которые заработают с 1 марта в Украине

Март 2025 года принесет украинцам ряд важных изменений, которые коснутся различных сфер жизни. Большинство нововведений вступят в силу с первого дня весны, а одно – в конце месяца. Поэтому, давайте разберемся, к чему стоит готовиться.

Пенсии: индексация для «старых» выплат и новые правила

Главным событием марта станет индексация пенсий. Пожилым гражданам, которые вышли на пенсию два и более лет назад, повысят выплаты. Минимальная прибавка составит 100 гривен, а максимальная – 1500. Точные суммы будут объявлены в ближайшее время. Индексация проводится для того, чтобы осовременить старые выплаты, ведь со временем инфляция «съедает» часть пенсионных средств. Новые пенсии, которые были назначены в течение последних двух лет, останутся без изменений.

Декларации с врачом: верификация данных и удобство для пациентов

С 1 марта станут недействительными декларации с семейным врачом, которые не прошли верификацию данных. Это касается молодежи, которая получила идентификационный код, и подростков, которые получили ID-карту. Семейные врачи должны обновить эти данные, чтобы декларации оставались в силе. Это не только обеспечит актуальность данных, но и упростит процесс получения медицинских услуг для пациентов.

Подакцизные товары: электронный контроль и борьба с контрафактом

С 1 марта начнется тестирование программного обеспечения для электронного контроля оборота подакцизных товаров, таких как табачные изделия, алкогольные напитки и жидкости для электронных сигарет. Это поможет сделать учет этих товаров более прозрачным и эффективным, а также бороться с контрафактной продукцией.

Перевод часов: летнее время 2025 и адаптация к изменениям

Если президент не подпишет закон об отмене сезонного изменения времени, то в последнее воскресенье марта, 30 числа, произойдет переход на летнее время. До сих пор ведутся дискуссии о целесообразности отмены перевода часов. Чтобы организм легче адаптировался к смене времени, рекомендуется за две недели до перехода начинать просыпаться на 10-15 минут раньше.