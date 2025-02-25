Більше не буде як раніше: ТОП-4 нововведення, що запрацюють з 1 березня в Україні

Березень 2025 року принесе українцям низку важливих змін, які торкнуться різних сфер життя. Більшість нововведень набудуть чинності з першого дня весни, а одне – наприкінці місяця. Тож, давайте розберемося, до чого варто готуватися.

Пенсії: індексація для “старих” виплат та нові правила

Головною подією березня стане індексація пенсій. Літнім громадянам, які вийшли на пенсію два і більше років тому, підвищать виплати. Мінімальна надбавка складе 100 гривень, а максимальна – 1500. Точні суми будуть оголошені найближчим часом. Індексація проводиться для того, щоб осучаснити старі виплати, адже з часом інфляція “з’їдає” частину пенсійних коштів. Нові пенсії, які були призначені протягом останніх двох років, залишаться без змін.

Декларації з лікарем: верифікація даних та зручність для пацієнтів

З 1 березня стануть недійсними декларації з сімейним лікарем, які не пройшли верифікацію даних. Це стосується молоді, яка отримала ідентифікаційний код, та підлітків, які отримали ID-картку. Сімейні лікарі повинні оновити ці дані, щоб декларації залишалися чинними. Це не лише забезпечить актуальність даних, але й спростить процес отримання медичних послуг для пацієнтів.

Підакцизні товари: електронний контроль та боротьба з контрафактом

З 1 березня розпочнеться тестування програмного забезпечення для електронного контролю обігу підакцизних товарів, таких як тютюнові вироби, алкогольні напої та рідини для електронних сигарет. Це допоможе зробити облік цих товарів більш прозорим та ефективним, а також боротися з контрафактною продукцією.

Переведення годинників: літній час 2025 та адаптація до змін

Якщо президент не підпише закон про скасування сезонної зміни часу, то в останню неділю березня, 30 числа, відбудеться перехід на літній час. Досі точаться дискусії щодо доцільності скасування переведення годинників. Щоб організм легше адаптувався до зміни часу, рекомендується за два тижні до переходу починати прокидатися на 10-15 хвилин раніше.