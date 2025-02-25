Стартуют массовые проверки счетчиков: украинцам могут начислить существенные штрафы

«Газсети» и „Нафтогаз“ активно информируют своих абонентов о важных изменениях и дают советы по различным ситуациям. На этот раз они обращают внимание на массовую проверку газовых счетчиков, которая уже началась. Разберемся, что нужно знать каждому потребителю, чтобы избежать неожиданностей.

«Точные цифры – честные счета”: почему проверка счетчиков – это обязательная процедура?

Как и любой измерительный прибор, газовый счетчик нуждается в регулярной проверке для обеспечения его точности. Это необходимо для того, чтобы вы могли быть уверены, что счетчик отражает корректные объемы потребленного газа, от которых напрямую зависит сумма в ваших платежках.

Периодичность проверки зависит от класса точности вашего счетчика:

Для счетчиков класса точности 1 – каждые два года.

Для счетчиков класса точности 1,5 – каждые восемь лет.

Вы имеете право запросить проведение внеочередной поверки счетчика, если:

Вы сомневаетесь в правильности показаний счетчика.

Была повреждена пломба или отпечаток поверочного клейма.

Счетчик не использовался в течение длительного времени.

Все работы, связанные с периодической проверкой счетчика, включая демонтаж, транспортировку и монтаж, осуществляются за счет Оператора ГРМ в вашем регионе проживания. То есть, для вас эта услуга является бесплатной.

Как не стать жертвой мошенников?

Чтобы избежать проблем, обратите внимание на:

Помните, что настоящие работники газовых служб всегда имеют при себе служебное удостоверение.

Не позволяйте никому без вашего ведома снимать или проверять счетчик.

В случае возникновения каких-либо сомнений, звоните на горячую линию вашего Оператора ГРМ.

Регулярная проверка счетчика – это ваше спокойствие и уверенность в честных счетах. Ваши права защищены законом, поэтому не бойтесь их отстаивать. Будьте внимательны и не позволяйте мошенникам воспользоваться вашим доверием.