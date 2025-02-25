Стартують масові перевірки лічильників: українцям можуть нарахувати суттєві штрафи

“Газмережі” та “Нафтогаз” активно інформують своїх абонентів про важливі зміни та надають поради щодо різних ситуацій. Цього разу вони звертають увагу на масову перевірку газових лічильників, яка вже розпочалася. Розберемося, що потрібно знати кожному споживачу, щоб уникнути несподіванок.

“Точні цифри – чесні рахунки”: чому перевірка лічильників – це обов’язкова процедура?

Як і будь-який вимірювальний прилад, газовий лічильник потребує регулярної перевірки для забезпечення його точності. Це необхідно для того, щоб ви могли бути впевнені, що лічильник відображає коректні обсяги спожитого газу, від яких безпосередньо залежить сума у ваших платіжках.

Періодичність перевірки залежить від класу точності вашого лічильника:

Для лічильників класу точності 1 – кожні два роки.

Для лічильників класу точності 1,5 – кожні вісім років.

Ви маєте право запросити проведення позачергової повірки лічильника, якщо:

Ви сумніваєтеся у правильності показань лічильника.

Було пошкоджено пломбу або відбиток перевірочного тавра.

Лічильник не використовувався протягом тривалого часу.

Усі роботи, пов’язані з періодичною перевіркою лічильника, включаючи демонтаж, транспортування та монтаж, здійснюються за рахунок Оператора ГРМ у вашому регіоні проживання. Тобто, для вас ця послуга є безкоштовною.

Як не стати жертвою шахраїв?

Щоб уникнути проблем, зверніть увагу на:

Пам’ятайте, що справжні працівники газових служб завжди мають при собі службове посвідчення.

Не дозволяйте нікому без вашого відома знімати або перевіряти лічильник.

У разі виникнення будь-яких сумнівів, телефонуйте на гарячу лінію вашого Оператора ГРМ.

Регулярна перевірка лічильника – це ваш спокій та впевненість у чесних рахунках.Ваші права захищені законом, тому не бійтеся їх відстоювати. Будьте уважні та не дозволяйте шахраям скористатися вашою довірою.