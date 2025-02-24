Мобілізація їм не загрожує: хто може воювати лише добровільно

В Україні триває загальна мобілізація, що охоплює військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте, існують категорії громадян, які можуть долучитися до війська лише за власним бажанням. Хто ж ці “добровольці в погонах” і які умови для них діють?

“Право вибору”: хто може служити за покликом серця?

Окремі категорії чоловіків мають право на відстрочку від мобілізації або повне звільнення від служби через професійну діяльність чи сімейні обставини. Проте, вони можуть стати до лав ЗСУ, якщо самі цього забажають.

Хто може стати добровольцем:

Жінки віком до 60 років, визнані ВЛК придатними до військової служби. Жінки, які мають бажання та фізичну можливість, можуть добровільно вступити до лав ЗСУ, обравши будь-яку військову спеціальність.

Люди з інвалідністю, які мають бажання та можливість служити. Навіть маючи інвалідність, громадяни можуть добровільно долучитися до війська, обравши спеціальність, яка відповідає їхнім фізичним можливостям.

Ті, хто отримав право на відстрочку від мобілізації через сімейні обставини, але відчуває покликання захищати країну. Наприклад, багатодітні батьки або ті, хто доглядає за особами з інвалідністю, можуть добровільно вступити до лав ЗСУ.

Призовники віком від 18 до 25 років, які раніше не проходили строкову службу, але хочуть служити за контрактом. Молоді люди, які не проходили строкову службу, можуть добровільно укласти контракт на проходження військової служби.

Молодь – особливі умови та переваги

Влада активно заохочує молодь віком 18 – 24 років долучатися до війська, пропонуючи їм підписати однорічні контракти. Ці контракти передбачають низку пільг, високу грошову винагороду, можливість виїзду за кордон тощо.

Добровільна мобілізація – це свідомий вибір патріотів, які готові захищати свою країну. Незалежно від того, чи має людина право на відстрочку, чи ні, її рішення стати до лав ЗСУ заслуговує на повагу та підтримку.