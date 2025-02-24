«Не выбрасывайте квитанции!”: почему важно хранить чеки за коммуналку годами?
Юристы бьют тревогу: украинцам необходимо хранить квитанции об оплате коммунальных услуг – света, газа, воды и т.д. – в течение не менее 5 лет. Почему это так важно и как эти бумажки могут спасти ваши деньги?
Дело в том, что эти документы могут помочь решить возможные споры с поставщиками. В нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых нужно хранить квитанции, однако опытные юристы советуют хранить их в течение пяти лет.
- Исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации.
- Однако поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела, а потому лучше перестраховаться.
Когда квитанции пригодятся
Квитанции могут пригодиться и в других случаях, например:
- Произойдет сбой в системе хранения данных.
- Данные об оплате потеряны и восстановлены некорректно или не полностью.
- Произойдет путаница в платежах из-за, например, изменения тарифов.
- Возникнет проблема из-за ошибки сотрудников компаний-поставщиков коммунальных услуг.
В то же время, рассказали в газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», в платежке за газ может быть указана задолженность – даже если на самом деле ее нет. Чаще всего это происходит из-за ошибки в уникальном лицевом счете.
Как избежать ошибок:
- Убедитесь, что лицевой счет указан правильно.
- Сверьте номер лицевого счета с предыдущими платежками за газ, если ранее оплата проходила корректно.
- Если оплачиваете через кассу или терминал, еще раз проверьте все реквизиты перед подтверждением.
- Используйте официальные банковские сервисы – они автоматически подтянут ваш корректный номер счета.
«Бывает, что оплата сделана, а в платежке появляется долг. Часто причина – простая ошибка в уникальном лицевом счете. Такое случается даже с самыми внимательными, особенно, когда платишь в спешке. Чтобы избежать этого, стоит сверить все данные перед оплатой», – посоветовали газовики.
В то же время, украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного) рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство, которое обеспечивает постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты.
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