“Не викидайте квитанції!”: чому важливо зберігати чеки за комуналку роками?

Юристи б’ють на сполох: українцям необхідно зберігати квитанції про оплату комунальних послуг – світла, газу, води тощо – протягом щонайменше 5 років. Чому це так важливо і як ці папірці можуть врятувати ваші гроші?

Річ у тому, що ці документи можуть допомогти вирішити можливі спори з постачальниками. У нормативних актах не зазначені конкретні терміни, протягом яких потрібно зберігати квитанції, проте досвідчені юристи радять зберігати їх протягом п’яти років.

Позовна давність у спорах подібного роду спливає через 3 роки з моменту виникнення проблемної ситуації.

Однак постачальники можуть розтягнути термін розгляду справи, а тому краще перестрахуватися.

Коли квитанції стануть у нагоді

Квитанції можуть стати в нагоді і в інших випадках, наприклад:

Відбудеться збій у системі зберігання даних.

Дані про оплату втрачені та відновлені некоректно чи не повністю.

Відбудеться плутанина у платежах через, наприклад, зміни тарифів.

Виникне проблема через помилку співробітників компаній-постачальників комунальних послуг.

Водночас, розповіли в Газопостачальній компанії “Нафтогаз України”, у платіжці за газ може бути зазначена заборгованість – навіть якщо насправді її немає. Найчастіше це відбувається через помилку в унікальному особовому рахунку.

Як уникнути помилок:

Переконайтеся, що особовий рахунок вказано правильно.

Звірте номер особового рахунку з попередніми платіжками за газ, якщо раніше оплата проходила коректно.

Якщо сплачуєте через касу або термінал, ще раз перевірте всі реквізити перед підтвердженням.

Використовуйте офіційні банківські сервіси – вони автоматично підтягнуть ваш коректний номер рахунку.

“Буває, що оплата зроблена, а в платіжці з’являється борг. Часто причина – проста помилка в унікальному особовому рахунку. Таке трапляється навіть з найуважнішими, особливо, коли платиш поспіхом. Щоб уникнути цього, варто звірити всі дані перед сплатою”, – порадили газовики.

Водночас, українцям-споживачам газу (як трубопровідного, так і балонного) рекомендують встановити сигналізатор газу. Це пристрій, який забезпечує постійний контроль якості повітря. Зокрема, це стосується тих, у чиїх будинках та квартирах працюють газові плити.