Разрушаем мифы: 6 «вредных» продуктов, которые спасут ваше сердце

Некоторые продукты, которые годами считались врагами сердечно-сосудистой системы, на самом деле могут стать вашими союзниками в борьбе за здоровье. Главное – знать меру и правильно их готовить.

Устаревшие мифы и предубеждения часто делают из полезных продуктов «врагов». Но современные исследования доказывают, что они могут принести немало пользы. Диетолог Вероника Рауз рассказала о 6 таких продуктах:

Яйца

Ранее яйца обвиняли в повышении уровня холестерина в крови. Однако, современные исследования показали, что умеренное потребление яиц не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, яйца являются прекрасным источником полноценного белка и холина, который поддерживает здоровье сердца и мозга.

Молочные продукты с высоким содержанием жира

Обзор исследований за 2023 год показал, что употребление цельномолочных продуктов не связано с повышенным риском болезней сердца. Более того, они могут иметь защитный эффект благодаря своему уникальному составу питательных веществ.

Моллюски (креветки, мидии, устрицы)

Моллюски, такие как креветки, мидии и устрицы, содержат омега-3 жирные кислоты и мало насыщенных жиров, что делает их полезными для сердца. Исследования показывают, что регулярное употребление морепродуктов может снижать риск ишемической болезни сердца и инсульта.

Кофе

Исследование 2022 года в Европейском журнале профилактической кардиологии показало, что люди, которые пьют кофе, имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Картофель

Несмотря на то, что картофель часто ассоциируется с нездоровой пищей, он богат клетчаткой, калием, витамином С и сложными углеводами, которые помогают регулировать артериальное давление.

Темный шоколад (70% какао и более)

Шоколад с высоким содержанием какао (70% и более) может обладать кардиозащитными свойствами. The European Journal of Preventive Cardiology доказал, что умеренное потребление тёмного шоколада связано со снижением риска сердечных заболеваний.

Не бойтесь экспериментировать и наслаждайтесь вкусной и здоровой пищей!