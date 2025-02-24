Руйнуємо міфи: 6 “шкідливих” продуктів, які врятують ваше серце

Деякі продукти, які роками вважалися ворогами серцево-судинної системи, насправді можуть стати вашими союзниками у боротьбі за здоров’я. Головне – знати міру та правильно їх готувати.

Застарілі міфи та упередження часто роблять з корисних продуктів “ворогів”. Але сучасні дослідження доводять, що вони можуть принести чимало користі. Дієтологиня Вероніка Рауз розповіла про 6 таких продуктів:

Яйця

Раніше яйця звинувачували у підвищенні рівня холестерину в крові. Проте, сучасні дослідження показали, що помірне споживання яєць не збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Крім того, яйця є чудовим джерелом повноцінного білка та холіну, який підтримує здоров’я серця та мозку.

Молочні продукти з високим вмістом жиру

Огляд досліджень за 2023 рік показав, що вживання цільномолочних продуктів не пов’язане з підвищеним ризиком хвороб серця. Ба більше, вони можуть мати захисний ефект завдяки своєму унікальному складу поживних речовин.

Молюски (креветки, мідії, устриці)

Молюски, такі як креветки, мідії та устриці, містять омега-3 жирні кислоти та мало насичених жирів, що робить їх корисними для серця. Дослідження показують, що регулярне вживання морепродуктів може знижувати ризик ішемічної хвороби серця та інсульту.

Кава

Дослідження 2022 року у Європейському журналі профілактичної кардіології засвідчило, що люди, які п’ють каву, мають нижчий ризик серцево-судинних захворювань.

Картопля

Попри те, що картопля часто асоціюється з нездоровою їжею, вона багата на клітковину, калій, вітамін С та складні вуглеводи, які допомагають регулювати артеріальний тиск.

Темний шоколад (70% какао і більше)

Шоколад із високим вмістом какао (70% і більше) може мати кардіозахисні властивості. The European Journal of Preventive Cardiology довів, що помірне споживання темного шоколаду пов’язане зі зниженням ризику серцевих захворювань.

Не бійтеся експериментувати та насолоджуйтесь смачною та здоровою їжею!