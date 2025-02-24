Водафон закрывает популярный тариф: абонентам предложат более дорогие варианты

На днях в компании Водафон заявили о массовом закрытии популярных тарифов. Закрывают сразу несколько десятков тарифных планов, некоторые обновляют и делают дороже. Под закрытие попал и один из самых популярных тарифов Vodafone SuperNet Pro 2019, которым пользуются тысячи украинцев. В компании заявили, что абонентам будет предложена альтернатива в виде тарифа Vodafone SuperNet Pro, который будет стоить на 20 гривен больше. Также абоненты смогут выбрать себе любой доступный тарифный план по своему вкусу. Однако стоит отметить, что абсолютно все остальные варианты будут дороже Vodafone SuperNet Pro и могут немного отличаться наполнением.

Тариф будет действовать еще до 18 марта

В компании заявили, что тариф Vodafone SuperNet Pro будет действовать еще до 18 марта. На новый тариф абонентов переведут абсолютно бесплатно.

“С 18.03.24 Ваш тариф закрывается и будет бесплатно изменен на Vodafone SuperNet Pro до 30.04.24. Мы проанализировали, что среди действующих этот тариф наиболее оптимален для вас. Мы проанализировали, что среди действующих этот тариф наиболее оптимален для вас“, – говорят представители компании.

В обновленный тариф, который теперь будет стоить 250 гривен за 4 недели, будет входить:

Интернет: 22 гигабайта. Безлимитные вызовы в сети. Звонки по Украине на номера других операторов: 150 минут. Звонки за границу: 50 минут (дозвониться можно в 16 стран).

“Если у вас подключена услуга “Год без абонплат”, она сохраняется до истечения срока ее действия. Однако вы будете получать пакет услуг уже вашего нового тарифа. В течение 3 дней после изменения тарифа звонки в сети будут бесплатны без дополнительного пополнения, стоимость интернета: 15 грн за каждые 200 МБ (в пределах 20 пакетов до конца суток)”, — говорят в Vodafone.

Отметим, что и другие украинские мобильные операторы заявили о закрытии многих тарифов. В Лайфселл закрывают сразу 40 тарифных планов.